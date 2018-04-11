Декларації про вибір лікарів уже підписали майже півмільйона українців

Від початку квітня українці підписали 447 288 декларацій з лікарями. Про це ввечері в п'ятницю, 13 квітня, повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. Очільниця міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України також зазначила, що до електронної системи охорони здоров'я підключились 1069 закладів та 16 252 сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів.

За словами Супрун, найбільше декларацій зі своїми лікарями підписали жителі Києва, а також Донецької, Харківської та Вінницької областей. "Були тимчасові затримки у Львові та Дніпрі, проте разом із місцевою владою нам вдалося все налагодити. Раді, що Львів ще минулої п'ятниці розпочав кампанію. У Дніпрі відновили кампанію сьогодні", - повідомила керівниця МОЗ.

Супрун також запевнила, що кампанія однаково просувається як у міській, так і у сільській місцевості. "Все залежить не від населеного пункту, а від рівня підготовки місцевої влади", - наголосила керівниця МОЗ. За її словами, там, де місцева влада вчасно зробила свою частину роботи, медзаклади мають інтернет, підключені до електронної системи охорони здоров'я, мають комп'ютери, принтери та папір.

Супрун нагадала, що кампанія тільки стартувала і "згодом цей процес налагодиться в кожному куточку країни". "Зараз головне - щоби ми всі підійшли до цього процесу позитивно, підтримали наших медиків, які працюють у посиленому режимі, та спокійно обирали своїх лікарів", - написала Супрун у Facebook.

Як відомо, у рамках медичної реформи з 2 квітня 2018 року українці отримали можливість вільно обрати свого лікаря. Для цього вони підписують спеціальні заяви у формі декларацій з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром за своїм вибором. Останні зобов'язуються співпрацювати з пацієнтами. Вибирати лікаря можна у будь-якому медичному закладі незалежно від місця реєстрації.