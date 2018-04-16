 Декларації для багатіїв: чи пройдуть українські олігархи ″рентген″ статків? | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.04.2018
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Економіка

Декларації для багатіїв: чи пройдуть українські олігархи "рентген" статків?

Міністерство фінансів України пропонує вести окремий облік заможних громадян, зобов’язавши їх щороку подавати податкові декларації. Чи працюватиме це в Україні, і хто від цього виграє - з’ясовувала DW.

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Для українських багатіїв, які отримують великі доходи або володіють значними активами можуть настати непрості часи. Міністерство фінансів України пропонує зобов’язати їх щорічно декларувати свої статки, а також надати податківцям доступ до їхніх банківських рахунків. Це прописано у законопроекті, днями оприлюдненому на сайті відомства. Такі кроки, на думку урядовців, мають сприяти наповненню держбюджету, а також посиленню контролю за сплатою податків і зменшити кількість "схемних" операцій. 

Критерії заможності

"Особами з високими статками" міністерство фінансів пропонує вважати кінцевих власників великих підприємств, а також громадян, чий річний оподатковуваний дохід у попередньому році перевищив 50 мільйонів гривень, та громадян, які напряму або опосередковано володіють від 10 відсотків іноземного підприємства із доходом від 10 мільйонів євро.

Такі критерії у відомстві розробили, виходячи з того, що основний дохід українські багатії отримують не як зарплату, а з інших джерел. Приміром, як інвестиційний прибуток, від банківських депозитів, операцій з нерухомістю, тощо.

Порушників, які вчасно не подадуть податкову декларацію, пропонують карати штрафом у 10 відсотків від суми нарахованого податку на доходи фізичних осіб.

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Загалом під дію закону, як підрахували в уряді, потраплять близько 1200 українців. Серед них, ймовірно, опиняться українські бізнесмени Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Дмитро Фірташ, прогнозує в розмові з DW виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин. "Як на мене, це дуже мала кількість. Це більше попахує такою радянщиною, коли просто вибираємо номінально багатших і намагаємося у них трошки забрати", - каже Юрчишин.

Кількість осіб, які будуть зобов’язані щорічно декларувати свої статки, буде набагато більшою, прогнозує експерт "Реанімаційного пакету реформ" Ілля Несходовський. Адже натепер, за його словами, міністерство фінансів підрахувало лише тих, хто задекларував відповідну суму.

Протидія депутатів

Втім, чи будуть схвалені ці зміни до Податкового кодексу найближчим часом, прогнозувати складно. Адже цей законопроект виноситься на обговорення вже не вперше, проте щоразу депутати блокують розгляд документу навіть на засіданні "податкового" комітету Верховної Ради, каже Несходовський. "Більшість з них підпадає під дію цього законопроекту. Як наслідок, податкові органи будуть мати оперативний доступ до їхньої інформації. Звичайно, їм це не подобається", - зазначив експерт.

Ініціатива уряду, на його думку, правильна та необхідна, оскільки держава отримає можливість боротися з виводом капіталів в офшорні зони. 

Водночас виконавчий директор Transparency International Україна ставиться до цієї ідеї досить скептично. Мовляв, навіть попри наявність критеріїв, визначити, хто ж є "особою з високими статками", буде непросто. Ба більше - ці зміни, на його думку, можуть стати інструментом тиску. "За нинішньої політичної ситуації таке складне рішення має дуже мало шансів на ухвалення. Водночас, є дуже великі шанси на використання його з певними політичними міркуваннями, тобто задля витискання неугодних чи опозиції", - наголосив він.

Уникнути не можна декларувати

Та навіть якщо рішення ухвалять, заможні особи намагатимуться уникнути його виконання, вважають деякі опитані DW експерти. "Ті, хто буде близький до визначеної межі, будуть виводити бізнес закордон - в ту ж Чехію або Польщу, щоб мати менший обіг в Україні і не потребувати декларування", - каже Юрчишин.

Із тим, що багатії намагатимуться всіляко уникати виконання закону, погоджується і Ілля Несходовський. Проте методи, на його думку, будуть іншими: "Думаю, ідея полягатиме в тому, щоб залишатися в Україні, але користуватися корумпованими інституціями для того, щоб уникати відповідальності за дію цього закону".

Тим часом керівник Українського аналітичного центру Олександр Охрименко - іншої думки. На його переконання, зміни будуть радше декому вигідними, а не навпаки. Адже у такий спосіб дехто з них зможе не лише "відбилити" свої заробітки, але і навіть легалізувати хабарі. "Вони декларують усі свої статки - депозити, майно, активи. Потім декларують десь мільйон, мільярд... І фактично в майбутньому у них є легалізація усіх статків на дуже вигідних умовах", - підсумовує Охрименко. 
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