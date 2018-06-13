 Двоє українських солдатів загинули на Донбасі 14 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2018

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Новини

Двоє українських солдатів загинули на Донбасі 14 червня

Київ закидає проросійським збройних формуванням порушення мінських угод. Через обстріли загинули двоє українських солдатів.

Бійці українських сил під Мар'їнкою (архівне фото)

Бійці українських сил під Мар'їнкою (архівне фото)

Проросійські бойовики у зоні бойових дій на Донбасі за добу 33 рази порушили режим припинення вогню, заявили зранку п'ятниці, 15 червня, у командуванні операції об'єднаних сил (ООС). За його даними, збройні формування вели вогонь із забороненого мінськими угодами озброєння. Через бойові дії загинуло двоє українських військовослужбовців, шестеро - поранені, повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

Там уточнили, що під Луганськом була стрілянина поблизу селищ Новотошківське і Оріхове. Під Горлівкою - біля населених пунктів Троїцьке, Луганське та Південне. На донецькому напрямку неспокійно було біля населених пунктів Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке і Богданівка. На маріупольському напрямку інтенсивні бої тривали у населених пунктів Водяне і Лебединський.

У штабі також повідомили, що, за даними української розвідки, протягом 14 червня 12 проросійських бойовиків було вбито, а ще 10 отримали поранення.

DW.COM

У Берліні 11 червня проводять зустріч глави МЗС Німеччини, Франції, Росії та України. DW - про головну тему порядку денного переговорів задля врегулювання конфлікту на Сході України. (11.06.2018)

Меморандум поданий у рамках позову проти Росії про порушення Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, повідомили в МЗС України. (12.06.2018)

Нелегальні формування, які контролюють Донецьк, своєю чергою закинули українській армії мінометний обстріл Петровського на південь від міста. Також там за попередню добу нарахували сім порушень перемир'я з боку ЗСУ.

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