 Двоє співробітників СБУ загинули на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

Двоє співробітників СБУ загинули на Донбасі

Група військовослужбовців підрозділу "Альфа" СБУ потрапила під артилерійський обстріл у зоні проведення ООС.

Співробітники СБУ

Співробітники СБУ

DW.COM

Українські правозахисники оприлюднили звіт про участь російських військових у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі. Зібрані факти вони планують передати в Міжнародний кримінальний суд. (15.05.2018)

Минулої доби проросійські сепаратисти 28 разів обстрілювали позиції Збройних сил України, повідомили у Києві. Загинув один солдат і було поранено чотирьох українських військових. (27.05.2018)

Двоє військовослужбовців Центру спеціальних операцій "А" ("Альфа") Служби безпеки України (СБУ) загинули на Луганщині в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС), ще один дістав тяжкі поранення. Про це повідомила прес-служба СБУ у неділю, 27 травня. "Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до операції об'єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл", - зазначається в повідомленні.

СБУ висловила співчуття рідним і близьким загиблих: підполковника Руслана Муляра та прапорщика Юрія Журавльова. "Служба не залишить на самоті сім'ї своїх співробітників, які героїчно віддали життя", - запевнив  голова СБУ Василь Грицак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель 26 травня внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків військовослужбовця Збройних сил України (ЗСУ). 

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