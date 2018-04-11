 Данія хоче пов′язати згоду на ″Північний потік-2″ з питанням України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2018
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Новини

Данія хоче пов'язати згоду на "Північний потік-2" з питанням України

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та прем'єр Данії Ларс Локке Расмуссен хочуть, щоб Україна й після будівництва "Північного потоку-2" залишалася транзитером російського газу.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та прем'єр-міністр Данії Ларс Локке Расмуссен

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та прем'єр-міністр Данії Ларс Локке Расмуссен

Німеччина і Данія єдині в тому, що Україна й надалі має відігравати значну роль як транзитна країна для російського газу. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у Берліні в четвер, 12 квітня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Ларсом Локке Расмуссеном, повідомляє агенція dpa. Вона також наголосила на політичному значенні газопроводу "Північний потік-2". Проект газогону, за її словами, крім економічного має також і політичний вимір.  

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Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в будівництві газогону "Північний потік-2", заявивши, що він не має економічного підґрунтя. (09.04.2018)

У Німеччині тепер видано дозвіл на будівництво газогону "Північний потік-2" на всій німецькій ділянці Балтійського моря. У Nord Stream 2 раді цьому рішенню. (27.03.2018)

Водночас очільник уряду Данії заявив, що його країна хоче пов'язати згоду на будівництво "Північного потоку-2" з питанням України та російськими гарантіями щодо Києва, повідомляє агентство Reuters. Як Расмуссен, так і Меркель вимагають від Москви обіцянки, що Україна через "Північний потік-2" не втратить свою роль транзитера газу. "Українське питання у цьому зв'язку є вирішальним", - наголосив данський прем'єр, якого цитує Reuters. При цьому він нагадав, що рішення уряду Данії з приводу дозволу на будівництво у водах країни ще не видане.

Нагадаємо, дочірнє підприємство російського газового монополіста "Газпром" Nord Stream 2 має намір почати будівництво в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії. Між тим Німеччина наприкінці березня видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.
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