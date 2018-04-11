Данія хоче пов'язати згоду на "Північний потік-2" з питанням України

Німеччина і Данія єдині в тому, що Україна й надалі має відігравати значну роль як транзитна країна для російського газу. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у Берліні в четвер, 12 квітня, під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Ларсом Локке Расмуссеном, повідомляє агенція dpa. Вона також наголосила на політичному значенні газопроводу "Північний потік-2". Проект газогону, за її словами, крім економічного має також і політичний вимір.

Водночас очільник уряду Данії заявив, що його країна хоче пов'язати згоду на будівництво "Північного потоку-2" з питанням України та російськими гарантіями щодо Києва, повідомляє агентство Reuters. Як Расмуссен, так і Меркель вимагають від Москви обіцянки, що Україна через "Північний потік-2" не втратить свою роль транзитера газу. "Українське питання у цьому зв'язку є вирішальним", - наголосив данський прем'єр, якого цитує Reuters. При цьому він нагадав, що рішення уряду Данії з приводу дозволу на будівництво у водах країни ще не видане.

Нагадаємо, дочірнє підприємство російського газового монополіста "Газпром" Nord Stream 2 має намір почати будівництво в 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу з пропускною спроможністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік повинна скласти 1220 кілометрів, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Проти проекту активно виступають країни Балтії, Польща та Україна, серйозні питання залишаються і в Єврокомісії. Між тим Німеччина наприкінці березня видала остаточний дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" на своїй території.

Дивитись відео 03:01 Поділитись Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018) Відправити Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2vnOx Фактчек DW: Чи справді будівництво "Північного потоку-2" економічно необґрунтоване? (10.04.2018)