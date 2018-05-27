 Данія та Австрія прагнуть створення центрів для біженців поза межами ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Данія та Австрія прагнуть створення центрів для біженців поза межами ЄС

Уряди Данії та Австрії ініціюють створення центрів прийому біженців за межами Євросоюзу. Австрійський канцлер наполягає на захисті зовнішніх європейських кордонів.

Біженців пропонують відправляти за межі Євросоюзу

Біженців пропонують відправляти за межі Євросоюзу

Данія та Австрія виступають за створення центрів для шукачів притулку, чиї заяви не були задоволені, за межами Європейського Союзу. Нова структура має бути розташована за межами ЄС, але ще на європейському континенті, заявив у середу, 6 червня, прем'єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен в Копенгагені.

Канцлер Австрії Себастіан Курц підтвердив ці плани. "Це ініціатива, узгоджена з кількома європейськими державами", - заявив він під час візиту до Брюсселя в середу. Зокрема, у притулки за межами ЄС, на переконання Курца, потрібно відправляти врятованих на морі біженців. "Люди отримають захист, але не краще життя в Австрії, Німеччині чи Швеції", - зазначив канцлер Австрії, яка головуватиме в ЄС у другому півріччі 2018 року.

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Європейська прикордонна служба Frontex має працювати в Африці, щоб запобігти незаконній міграції та небезпечним подорожам Середземним морем на човнах, вважає Себастіан Курц. (27.05.2018)

538 тисяч осіб отримали статус біженця в країнах ЄС у 2017 році. Це на 25 відсотків менше, ніж роком раніше, повідомляє Євростат. 60 відсотків прохань задовольнила Німеччина. (19.04.2018)

Однією з тем, на якій Відень робитиме особливий акцент під час голосування своєї країни, за словами Курца, стане захист зовнішніх кордонів Євросоюзу. Зокрема, австрійський канцлер наголосив на необхідності збільшення чисельності та фінансування європейської прикордонної служби Frontex. Про важливість захисту зовнішніх кордонів також заявив глава Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

За даними статистичного відомства ЄС Eurostat, країни Європейського Союзу в 2017 році надали статус біженця близько 540 тисячам прохачів притулку. Найбільше клопотань про надання притулку задовольнили в Німеччині - 325,4 тисячі. Франція надала притулок 40,6 тисячі особам, Італія - 35,1 тисячі, Австрія - 34 тисячам, а Швеція - 31,2 тисячі.

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Біженці і проституція: зруйновані мрії (03.05.2017)

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