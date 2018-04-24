 Данського винахідника визнали винним у вбивстві журналістки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Данського винахідника визнали винним у вбивстві журналістки

Суд у Копенгагені визнав винним винахідника Петера Мадсена у вбивстві журналістки Кім Волл, яка зникла на початку серпня 2017 року.

Петера Мадсена (ліворуч) засуджено до довічного ув'язнення

Петера Мадсена (ліворуч) засуджено до довічного ув'язнення

DW.COM

Зникла журналістка Кім Волл мала на меті створити репортаж про конструктора приватного підводного човна Nautilus. Він зізнався, що викинув за борт тіло мертвої журналістки. (21.08.2017)

Звинувачений у вбивстві шведської журналістки інженер-винахідник Петер Мадсен заперечує свою провину. Тим часом психіатрична експертиза виявила у Мадсена "схильність до психопатії". (08.03.2018)

Данського винахідника Петера Мадсена було визнано винним у жорстокому вбивстві шведської журналістки Кім Волл на борту його підводного човна. Відповідний вирок ухвалив суд у Копенгагені в середу, 25 квітня. Мадсена засуджено до довічного ув'язнення.

Однак у Данії особи, засуджені до довічного ув'язнення, в середньому відсиджують у в'язниці лише близько 15 років, зазначає агентство dpa. Після 12 років відбуття терміну ув'язнений має право просити королеву про помилування. Лише дуже незначна частка ув'язнених залишається відбувати покарання до кінця.

Шведська журналістка Кім Волл зникла на початку серпня 2017 року. Вона збиралася взяти інтерв'ю у винахідника Петера Мадсена на борту сконструйованої ним субмарини "Nautilus". Підводний човен став останнім місцем, де її бачили. Субмарина затонула й врятувався лише Мадсен. Згодом розчленоване тіло журналістки було виявлено у Балтійському морі.

Спочатку 47-річний Мадсен повністю заперечував свою причетність до смерті Волл і стверджував, що встиг висадити її на берег до того, як підводний човен затонув. Потім винахідник неодноразово змінював свідчення.

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