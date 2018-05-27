 Данилюк відповів на заяву Гройсмана про намір його звільнити | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Данилюк відповів на заяву Гройсмана про намір його звільнити

Міністр фінансів України Олександр Данилюк у відповідь на намір прем'єр-міністра Володимира Гроймана його звільнити вимагає виступу в парламенті. Він заявив про тиск на себе та політичну корупцію.

Олександр Данилюк заявив про тиск на себе

Олександр Данилюк заявив про тиск на себе

Український міністр фінансів Олександр Данилюк відповів на заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на намір звільнити його з посади . Чинний міністр відзначив, що протягом року на нього чиниться тиск. "Від мене вимагають підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів". У перекладі на людську мову це - роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це - політична корупція, у народі - "гречка", - написав він у середу, 6 червня, на своїй сторінці в Facebook.

Данилюк планує виступити у Верховній Раді перед тим, як буде оголошене голосування щодо подання прем'єра на його звільнення. "Вимагаю жорсткого дотримання регламенту", - заявив міністр фінансів України.

Як повідомлялось раніше, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання до Верховної Ради на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. На засіданні уряду 23 травня Данилюк намагався досягнути призначення своєї радниці Яни Бугримової на посаду заступниці міністра з питань митної політики. Після короткої суперечки з Гройсманом міністру було відмовлено в цьому проханні. Під час обміну думками міністр фінансів навіть допустив підготовку подання про відставку, але пізніше заявив, що не має наміру йти з посади.

DW.COM

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Про те, що він не збирається іти у відставку, Данилюк нещодавно заявляв і в інтерв'ю DW. Крім того, він звернувся до послів країн Великої сімки з листом, щоб уникнути можливих маніпуляцій навколо інформації про його конфлікт з главою уряду. Згідно з документом, оприлюдненим "Економічною правдою" 31 травня, Данилюк зазначив, що наполягає на праві самостійно формувати свою команду без узгодження з прем'єром або президентом. Як стверджує Данилюк, останній хотів призначення заступниками міністра осіб, яких нібито лобіюють депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна. Гройсман заявив, що вважає неприйнятним написання Данилюком такого листа послам держав Великої сімки.

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