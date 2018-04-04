Дамаск заявляє про домовленість з повстанцями щодо евакуації з Думи

Уряд Сирії заявив у неділю, 8 квітня, про досягнення домовленості із представниками ісламістського повстанського угруповання "Джейш аль-Іслам" щодо евакуації останнього з міста Дума в районі Східна Гута. Про це повідомляють державні сирійські ЗМІ. За даними офіційного Дамаска, згідно з умовами досягнутого компромісу бойовики мають упродовж 48 годин залишити місто Дума в обмін на гарантії безпеки.

Досягнута домовленість передбачає переміщення ісламістів "Джейш аль-Іслам" у розташоване на півночі провінції Алеппо місто Джараблус, що контролюється ворожими до Башара Асада силами. Перед початком евакуації ісламісти мають звільнити всіх заручників та полонених, яких утримують.

За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, бойовики "Джейш аль-Іслам" утримують у Думі понад 3,5 тисячі полонених та заручників, передає агенція новин Reuters. Автобуси для перевезення ісламістів та членів їхніх родин мають прибути в Думу вже упродовж неділі, зазначається в повідомленнях державних сирійських ЗМІ.

Утім, поки що представники ісламістів не підтвердили інформацію про домовленість. Про наміри завершити евакуацію бойовиків із Думи повідомлялося ще кілька днів тому, але всі попередні спроби виявилися безуспішними.

Нагадаємо, "Джейш аль-Іслам" частково контролює місто Дума у Східній Гуті. Решта цього анклаву впродовж останніх тижнів перейшла під контроль урядових військ.

Наступ сирійських військ та їхніх союзників на Східну Гуту триває з 18 лютого. Він розпочався після понад дворічної облоги анклаву, що перебував під контролем повстанців. Наступ супроводжується інтенсивним бомбардуванням та обстрілами. Представники гуманітарних організацій звинуватили сирійський уряд у застосуванні напередодні хімічної зброї під час бомбардувань Думи. Дамаск всі звинувачення відкидає.

Від початку наступальної операції, за даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, загинули понад 1,6 тисячі осіб.