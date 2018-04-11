Дамаск заявив про відновлення цілковитого контролю над Східною Гутою

Війська сирійського правителя Башара Асада заявили про встановлення цілковитого контролю над анклавом Східна Гута. Відповідну заяву сирійських військових щодо "цілковитого зачищення від терористів" Східної Гути поширило напередодні державне інформаційне агентство SANA. Цьому передували майже два місяці наступу сирійських військ та запеклих боїв з бойовиками ворожих до Башара Асада угруповань.

Останнім містом, що перейшло під контроль урядових військ, стала Дума. Саме в Думі, згідно з повідомленням гуманітарних організацій, військами Асада було застосовано хімічну зброю. Напередодні у відповідь на цю можливу хіматаку США, Франція та Великобританія завдали ракетного удару по військових об'єктах сирійського уряду, пов'язаних із виробництвом та збереженням хімічної зброї.

Як повідомлялося, сирійський уряд кілька разів домовлявся з представниками кількох провідних ісламістських угруповань, гарантувавши бойовикам та їхнім родинам безпечну евакуацію зі Східної Гути до непідконтрольних Асаду районів Північної Сирії. Залишити анклав в обмін на гарантії безпеки погодилися бойовики таких ісламістських угруповань як "Джейш аль-Іслам", "Ахрар аш-Шам" та "Файлак ар-Рахман". Це значно прискорило перехід анклаву під контроль військ Асада.

За час наступальної операції у Східній Гуті, за даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, від обстрілів та бомбардувань загинули понад 1,7 тисячі цивільних осіб. Анклав Східна Гута, де проживало, за різними оцінками близько 400 тисяч людей, з 2012 року переживав облогу з боку урядових військ. Упродовж кількарічної блокади, населення постійно відчувало гострий брак продуктів харчування та медикаментів.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Бомбардування Східної Гути в Сирії За даними правозахисної організації "Сирійська наглядова рада з прав людини" (SOHR), урядові сили Сирії впродовж 48 годин (19-20 лютого) вбили в Східній Гуті 250 людей. Серед загиблих і поранених багато жінок і дітей. На фото - поселення Арбін у Східній Гуті після бомбардування.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Останній анклав під контролем повстанців Східна Гута розташована поруч із сирійською столицею Дамаском. За даними ООН, в оточеному анклаві можуть перебувати до 400 тисяч людей.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Зона деескалації Офіційно Східна Гута є однією із "зон деескалації" в Сирії. Про створення таких зон Росія, Туреччина та Іран домовились у травні 2017 року в Каїрі.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Жертви серед мирного населення Становище, в якому опинились мирні жителі Східної Гути, є катастрофічним, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Підготовка до наземної операції За припущеннями спостерігачів, сирійська армія і її союзники ведуть бомбардування Східної Гути в рамках підготовки наземної операції.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Кількість загиблих невпинно зростає У регіоні за два дні вийшли з ладу шість клінік, серед яких і найважливіший госпіталь в Арбіні, котрий двічі бомбардували. Як повідомляє SOHR, цей лікувальний заклад був мішенню атак російських військових літаків.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Пораненим необхідна термінова евакуція Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив удари по лікарнях в Східній Гуті. Він повідомив, що понад 700 хворих і поранених потребують термінової евакуації.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо В ООН засудили артобстріли Водночас Гутерріш розкритикував повстанців у Східній Гуті, які влаштували артобстріл. Він підкреслив, що обидві сторони повинні поважати норми гуманітарного права й оберігати цивільне населення.

Східна Гута повторює криваву долю Алеппо Військові злочини сирійського режиму і його союзників Фотографії зі Східної Гути дедалі більше нагадують трагічні знімки з Алеппо 2016 року. Це місто стало місцем найзапекліших боїв в сирійській війні. Характеризуючи події в Алеппо, правозахисні організації говорять про воєнні злочини сирійського режиму і його союзників - насамперед Росії. Автор: Павло Лось, Анна Савчук

