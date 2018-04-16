Дамаск дав джихадистам 48 годин, аби ті залишили табір Ярмук

Сирійський уряд висунув ультиматум бойовикам "Ісламської держави" (ІД): упродовж 48 годин джихадисти мають залишити контрольований ними анклав навколо табору Ярмук поблизу Дамаска. Про це у четвер, 19 квітня, повідомили близькі до уряду сирійські ЗМІ, передає агенція Reuters. У разі відмови залишити територію, армія Сирії і союзні підрозділи здійснять військову операцію для витіснення угруповання з території, йдеться в повідомленні ЗМІ.

Контрольований бойовиками ІД анклав розташований у восьми кілометрах південніше центру Дамаска й включає табір палестинських біженців Ярмук. Ісламісти захопили табір у 2015 році.

Сторони конфлікту в Сирії станом на березень 2018 року

Ця територія набагато менша за район Східна Гута, звідки сирійські урядові війська витіснили бойовиків ісламістських угруповань "Джейш аль-Іслам", "Ахрар аш-Шам" та "Файлак ар-Рахман".

До початку війни в Сирії Ярмук був домівкою для великої спільноти палестинських біженців. Хоча більшість мешканців Ярмука відтоді залишили анклав, за повідомленнями ООН, кілька тисяч ще залишилися на його території.

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