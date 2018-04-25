Гурт ABBA вперше за 35 років записав дві нові пісні

Учасники культового шведського поп-гурту ABBA у п'ятницю, 27 квітня, оголосили, що спільно записали дві нові пісні. Така інформація оприлюднена на офіційному сайті гурту.

"Ми всі відчули, що через 35 років може бути весело знову об'єднати зусилля та піти до студії звукозапису. Так ми і зробили", - йдеться в повідомленні. Музиканти додали, що "час мовби зупинився і ми мовби були відсутні через короткі канікули". Бенні Андерссон, Бйорн Ульвеус, Анні-Фрід Лінґстад та Агнета Фельтског підкреслили, що пережили "величезну радість", записуючи нові пісні.

Нині відомо, що один із нових шлягерів зветься "I Still Have Faith In You" ("Я досі вірю в тебе"). Його презентують у грудні на спеціальному телешоу, створеному для телеканалів BBC та NBC. Цікаво, що на сцені пісню виконають не самі учасники гурту, а спеціально створені голограми.

Гурт ABBA став усесвітньо відомим після перемоги на пісенному конкурсі "Євробачення" з піснею "Waterloo" в 1974 році. Вважається, що ABBA зробили найуспішнішу кар'єру серед усіх переможців конкурсу.

Гурт розпався в 1982 році.