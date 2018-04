Культура й стиль життя

Гурт ABBA вперше за 35 років записав дві нові пісні

Легендарний шведський поп-гурт повертається з двома новими композиціями. Одна із них зветься "I Still Have Faith In You" ("Я досі вірю в тебе"). Пісню презентують у грудні.

ABBA в 1974 році