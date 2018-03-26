 Губернатор Кемеровської області подав у відставку через пожежу в ТРЦ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2018
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Новини

Губернатор Кемеровської області подав у відставку через пожежу в ТРЦ

Губернатор Кемеровської області, в якій пожежа в торговельно-розважальному центрі забрала життя 64 людей, подав президенту РФ Володимиру Путіну прохання про відставку.

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку через пожежу в ТРЦ

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку через пожежу в ТРЦ

Губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав президенту РФ Володимиру Путіну прохання про відставку через пожежу в торгово-розважальному центрі, яка забрала життя 64 людей. Про це він заявив у неділю, 1 квітня. "Сьогодні, зараз хочу сказати вам, я подав
президенту Російської Федерації прохання про відставку. Вважаю для себе правильним, усвідомленим, єдино вірним рішенням, тому що з таким важким тягарем на посаді губернатора, ну не можна, морально не можна", - заявив він. Тулєєв обіймав посаду голови адміністрації Кемеровської області з 1997 року.

DW.COM

У низці міст Росії проходять заходи скорботи у пам'ять про загиблих під час пожежі в Кемерові. Між тим, суд заарештував ще двох осіб у справі. (28.03.2018)

Кількість заарештованих осіб, яких звинувачують у причетності до виникнення трагічної пожежі в Кемерові, зростає. У Слідчому комітеті Росії обіцяють нові арешти. (31.03.2018)

Нагадаємо, внаслідок пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" 25 березня в Кемерові загинуло 64 особи, з яких понад 40 - діти. За даними слідства, до трагедії призвело грубе порушення правил пожежної безпеки. Слідство також виявило, що торговельно-розважальний центр спорудили самовільно й без відповідних дозволів. Порушено кримінальну справу за статтями: заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки, що призвело з необережності до смерті двох і більше осіб, а також надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Через пожежу було заарештовано керівницю інспекції державного управління держбуднагляду Танзалію Комкову, гендиректорку ВАТ "Кемеровський кондитерський комбінат" Юлію Богданову, техдиректора ТРЦ Георгія Соболєва, керівницю центру Надію Судденок, керівника та співробітника компанії "Системний інтегратор" Олександра Нікітіна та Ігоря Полозиненко, а також охоронця Сергія Антюшина, який не ввімкнув систему сповіщення про пожежу.
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