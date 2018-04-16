Група європарламентарів закликала до політичного бойкоту ЧС-2018 у Росії

60 членів Європейського парламенту закликали країни-члени ЄС до політичного бойкоту цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Росії. Відповідне звернення групи європарламентарів оприлюднили в п'ятницю, 20 квітня.

На думку євродепутатів, до такого кроку підштовхують насамперед дії самої Росії, приміром, отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке автори звернення назвали "знущанням" над європейським цінностями. Не менш різко автори звернення розкритикували підтримку Кремлем сирійського правителя Башара Асада, а також "брутальне військове вторгнення" в Україну, "систематичні хакерські атаки" та "втручання у вибори", цитує агентство AFP.

Європарламентарі, які підписали звернення, представляють п'ять фракцій Європарламенту та 16 країн. На їхній погляд, країнам-членам ЄС слід взяти приклад з Великобританії та Ісландії, щоб не "посилювати авторитарний та антизахідний курс російського президента".

Автори листа також звертають увагу на незадовільний стан справ із захистом прав та свобод у Росії, зокрема, на порушення свободи слова. Вказується на неприпустимість вітати російського президента Володимира Путіна за руку на стадіонах, коли критики його режиму сидять за ґратами, а незалежні журналісти постійно наражаються на небезпеку.

Ініціаторкою цього звернення була представниця фракції Зелених Ребекка Гармс (Rebecca Harms).