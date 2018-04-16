 Група європарламентарів закликала до політичного бойкоту ЧС-2018 у Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2018
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Новини

Група європарламентарів закликала до політичного бойкоту ЧС-2018 у Росії

Через нинішній антизахідний курс Кремля країнам-членам ЄС варто приєднатися до політичного бойкоту Великобританією та Ісландією цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Росії, вважають 60 членів Європарламенту.

Талісман ЧС-2018 у Росії вовченя Забивака на стадіоні Лужники (архівне фото)

Талісман ЧС-2018 у Росії вовченя "Забивака" на стадіоні "Лужники" (архівне фото)

60 членів Європейського парламенту закликали країни-члени ЄС до політичного бойкоту цьогорічного Чемпіонату світу з футболу в Росії. Відповідне звернення групи європарламентарів оприлюднили в п'ятницю, 20 квітня.

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Останніми роками від ФІФА відвернулося багато західних спонсорів. Але і компанії з Росії не готові підтримати проведення ЧС у своїй країні. (15.12.2017)

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Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку цього року в Росії, НСТУ не транслюватиме, повідомив голова суспільного мовника Зураб Аласанія. Інші українські канали теж відмовляються від трансляції. (12.02.2018)

Лондон може переглянути участь офіційних осіб у заходах Чемпіонату світу з футболу в Росії в разі, якщо виявлять причетність російських спецслужб до отруєння Сергія Скрипаля та його доньки, кажуть у британському МЗС. (06.03.2018)

На думку євродепутатів, до такого кроку підштовхують насамперед дії самої Росії, приміром, отруєння екс-агента ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, яке автори звернення назвали "знущанням" над європейським цінностями. Не менш різко автори звернення розкритикували підтримку Кремлем сирійського правителя Башара Асада, а також "брутальне військове вторгнення" в Україну, "систематичні хакерські атаки" та "втручання у вибори", цитує агентство AFP.

Європарламентарі, які підписали звернення, представляють п'ять фракцій Європарламенту та 16 країн. На їхній погляд, країнам-членам ЄС слід взяти приклад з Великобританії та Ісландії, щоб не "посилювати авторитарний та антизахідний курс російського президента".

Автори листа також звертають увагу на незадовільний стан справ із захистом прав та свобод у Росії, зокрема, на порушення свободи слова. Вказується на неприпустимість вітати російського президента Володимира Путіна за руку на стадіонах, коли критики його режиму сидять за ґратами, а незалежні журналісти постійно наражаються на небезпеку.

Ініціаторкою цього звернення була представниця фракції Зелених Ребекка Гармс (Rebecca Harms).
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