Група конгресменів США занепокоїлась антисемітизмом в Україні та Польщі

57 членів Конгресу США занепокоєні зростанням антисемітизму в Європі та спробами, на їхню думку, "викривити та заперечити Голокост". Особливе занепокоєння і критику американських політиків викликали Польща та Україна. Урядам обох держав закинули спроби викривити й заперечити Голокост, а Київ звинуватили в "прославленні нацистських колаборантів".

Про це йдеться в листі з підписами конгресменів, адресованому виконувачу обов'язків Держсекретаря США Джону Саллівану. Лист датується понеділком, 23 квітня, його текст оприлюднено на сайті каліфонійського конгресмена Ро Ханни.

Закиди в бік Варшави та Києва

Конгресмени пишуть про, на їхню думку, "неприйнятний" розвиток подій в обох державах. "Викривленням Голокосту" вони називають, зокрема, ухвалення так званого "закону про Голокост" у Польщі, який передбачає кримінальну відповідальність за звинувачення поляків або польської держави у причетності до злочинів нацистів у часи Другої світової війни, а також за використання вислову "польські табори смерті". Ухвалення закону викликало різку реакцію з боку США та Ізраїлю. Україна теж критикувала цей документ.

Україна, за твердженням конгресменів, "пішла ще далі", ухваливши у 2015 році закон, який "прославляє нацистських колаборантів і запроваджує кримінальну відповідальність за заперечення їхнього "героїзму"", вказано в листі.

Вочевидь, ідеться про закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті", ухвалений у квітні 2015 року. Цей документ надає Українській Повстанській Армії (УПА) та низці інших організацій правовий статус борців за незалежність України у ХХ столітті. Документ визнає протиправним публічне заперечення факту правомірності боротьби за незалежність України у XX столітті.

Ухвалення цього закону майже не викликало офіційної реакції з боку США, вказують американські політики. Вони назвали Степана Бандеру і Романа Шухевича "нацистськими колаборантами, яких прославляє Україна". Конгресмени стверджують, що ці особи, а також Організація Українських Націоналістів (ОУН) та УПА "в деяких випадках співпрацювали з нацистами і несуть відповідальність за вбивства тисяч євреїв, від 70 до 100 тисяч поляків та представників інших етнічних меншин у 1941-1945 роках".

Підписанти листа вважають, що "уславлення нацистів в Україні багато в чому підтримується урядом". Вони стверджують, що в Україні буцімто відбувається "ревізія Голокосту з державною підтримкою" та зростає антисемітизм. Як приклад конгресмени наводять включення "неонацистського" батальйона "Азов" до складу Національної гвардії України, яка підпорядковується міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, "замість того, щоб його розпустити".

Конгресмени вважають, що Вашингтон має закликати уряди Польщі та України "однозначно відхилити викривлення Голокосту та вшанування нацистських колаборантів і цілковито засудити антисемістські злочини". Вони також закликали Державний департамент призначити спецпосланника для моніторингу та боротьби з антисемітизмом. На їхню думку, якщо таку посаду не створять, це означатиме "толерування антисемітизму та заперечення Голокосту з боку США". При цьому у США існує посада спецпосланника з питань Голокосту.