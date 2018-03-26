 Грузія висилає російського дипломата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Грузія висилає російського дипломата

На знак солідарності з Великобританією у справі Скрипаля Грузія оголосила про видворення російського дипломата -  співробітника секції інтересів Російської Федерації при посольстві Швейцарії в Тбілісі.

Тбілісі

Тбілісі

Міністерство закордонних справ Грузії у четвер, 29 березня, оголосило про видворення співробітника секції інтересів Російської Федерації при посольстві Швейцарії в Тбілісі. "Міністерство висловлює солідарність зі Сполученим Королівством, поділяє позицію Великобританії, а також міжнародної спільноти", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС країни. Дипломату дали сім днів на виїзд із країни.

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"Міністерство закордонних справ засуджує використання хімічної зброї на території Сполученого Королівства, яке заподіяло важкої шкоди трьом особам та становило серйозну загрозу для життя і здоров'я інших людей. Це є серйозною проблемою для загальної безпеки", - додали у відомстві. Нагадаємо, що Грузія з 2008 року не має дипломатичних відносин з Росії, тож інтереси РФ у країні представляє секція інтересів Російської Федерації при посольстві Швейцарії.

Нагадаємо, що 4 березня у Великобританії біля торгового центру в місті Солсбері через взаємодію з невідомою небезпечною речовиною постраждали колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Вони досі перебувають у комі. За даними британського слідства, постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Росія всі обвинувачення в зв'язку зі справою Скрипаля відкидає. Згодом 28 країн, а також НАТО ухвалили рішення вислати загалом 152 російських дипломатів.
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