Грузія висилає російського дипломата

Міністерство закордонних справ Грузії у четвер, 29 березня, оголосило про видворення співробітника секції інтересів Російської Федерації при посольстві Швейцарії в Тбілісі. "Міністерство висловлює солідарність зі Сполученим Королівством, поділяє позицію Великобританії, а також міжнародної спільноти", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті МЗС країни. Дипломату дали сім днів на виїзд із країни.

"Міністерство закордонних справ засуджує використання хімічної зброї на території Сполученого Королівства, яке заподіяло важкої шкоди трьом особам та становило серйозну загрозу для життя і здоров'я інших людей. Це є серйозною проблемою для загальної безпеки", - додали у відомстві. Нагадаємо, що Грузія з 2008 року не має дипломатичних відносин з Росії, тож інтереси РФ у країні представляє секція інтересів Російської Федерації при посольстві Швейцарії.

Нагадаємо, що 4 березня у Великобританії біля торгового центру в місті Солсбері через взаємодію з невідомою небезпечною речовиною постраждали колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Вони досі перебувають у комі. За даними британського слідства, постраждалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною "Новачок", розробленою в СРСР. Росія всі обвинувачення в зв'язку зі справою Скрипаля відкидає. Згодом 28 країн, а також НАТО ухвалили рішення вислати загалом 152 російських дипломатів.