Грубе порушення: Расизм у футболі

Чемпіонат світу з футболу стартував у країні, яка відома проявами расизму. Колишній нападник збірної Німеччини Джеральд Асамоа пережив расизм на власному досвіді і бореться проти нього.
Джеральд Асамоа, колишній нападник німецької збірної та борець проти расизму.
Матч був 12 років тому, утімДжеральд Асамоа (Gerald Asamoah) досі не забув той день. Незадовго після Чемпіонату світу з футболу в 2006 році, так званої "літньої казки", коли Німеччина показала себе з найкращого, найяскравішого боку і завербувала до себе в національну збірну темношкірого Асамоа, його клуб "Шальке 04" мав кубкову гру із "Ганзою Росток". Ще під час розігріву нападник мав дивне відчуття: "Була дивна атмосфера. Тоді почалася гра, і щоразу, коли я торкався м’яча, чув мавпячі вигуки".
Асамоа перестав розуміти світ. Ще місяць тому він був частиною "літньої казки", а нині - мішенню для расистів: "Це дуже боліло, бо я думав, мене нарешті прийняли. А через менш як чотири місяці все забулося".
Суддя спитав Асамоа, чи варто зупинити гру. Між таймами тодішній тренер "Шальке" Мірко Сломка (Mirko Slomka) запропонував Асамоа його замінити, але гравець відмовився: "Тоді ця людина переможе".
"Школа без расизму": Джеральд Асамоа активно бореться проти дискримінації.
Такі випадки зробили із Асамоа затятого бійця проти дискримінації та расизму. Про свою роботу він розповів на Глобальному медіа-форумі DW, на якому відбулася дискусія з експертами на цю тему. 39-річний Асамоа регулярно відвідує школи та привертає увагу молоді до теми расизму. "Важливо, щоб якраз молодь мислила інакше та демонструвала громадянську мужність". Адже расизм присутній на футбольному полі в Німеччині і через 12 років після чемпіонату світу, зокрема, і серед молодих людей. Нещодавно сина Асамоа противник на одному з молодіжних матчів назвав "негром". "Тренер команди противника сказав йому: обережно, це син Асамоа, будуть проблеми!", розповідає Асамоа з посмішкою.
Расизм як суспільний феномен
Історії як ця лише підтверджують погляди Патріка Клауса Ґассера (Patrick Klaus Gasser) з УЄФА, а саме, що "в питанні расизму ми хоч і маємо проблему на стадіонах, але передусім це суспільна проблема". Союз європейських футбольних асоціацій розгорнув кампанію, щоб протистояти цьому феномену. До неї належить ініціатива "Ні расизму!" з Кріштіану Роналду, Ліонелем Мессі та Мануелем Ноєром, відео з якими показували між таймами Лігі чемпіонів на стадіонах.
"Скажи ні расизму!": спільне командне фото - вже традиція у боротьбі проти расизму.
"У боротьбі проти расизму за останні 15 років ми досягли певних успіхів, це визнано", - каже Ґассер та посилається на співпрацю з неурядовими організаціями. УЄФА більше не є мішенню критики за бездіяльність. Але й Ґассеру зрозуміло, що це лише початок: "На жаль, ситуація віддзеркалює суспільний розвиток і, щоб змінити поведінку, потрібен час". Серед фанів потрібна певна "профілактика", це означає, що фани повинні виховувати своє середовище і заявляти на прояви расизму.
Лише великі спортивні події в країнах обходяться без проблеми расизму?
Що все це означає для Чемпіонату світу в Росії - в країні, де расизм - буденність, зокрема, на стадіонах? Буквально в березні глядачі робили расистські зауваження щодо темношкірих гравців під час дружнього матчу проти Франції у Санкт-Петербурзі.
Чи мине Чемпіонат світу в Росії без расизму?
Чи не повинні в такому разі чемпіонати світу відбуватися лише в тих країнах, в яких немає проблем з расизмом, запитує наприкінці подіумної дискусії на Глобальному медіа-форумі журналістка з Гани. "Звісно, ми могли б не дозволити Росії проводити через це чемпіонат світу, а також Катару через чотири роки, - відповідає Ґассер, - Однак тоді про цю проблему не дізнаються і точно нічого не зможуть змінити".
Є країни, в яких ситуація з правами людини значно гірша, аргументує функціонер УЄФА. Але ніхто про це не говоритиме, поки там не відбуватиметься велика спортивна подія. "Крапля камінь точить", - таким є гасло УЄФА. Ґассер сподівається: "Ми маємо ЗМІ, які повідомляють про ситуацію, і ми маємо фанів з усіх країн світу, які контактують між собою. Дайте ЧС в Росії шанс!"
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
У другу лігу, але з коханою
Незважаючи на те, що команда "Кельн" вибула в цьому сезоні з вищої ліги, лівий захисник "Кельна" та збірної ФРН Йонас Гектор вирішив не переходити у більш успішні клуби, хоча пропозицій було достатньо. Кажуть, він залишився в Кельні через свою кохану- Анніки. На світлині вона зліва, разом з подругою нападника збірної Юліана Дракслера Лєною. Обидві дівчини - студентки.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Подруга юності
Півзахиснику Тоні Кроосу було лише 18 років, коли він (на той час - гравець молодіжної команди мюнхенської "Баварії") познайомився з Джессікою Фарбер. З тих пір вони разом. У 2013 році у них народився Леон (на фото). Через два роки вони розписалися. Ще через рік у них народилася донька Амелі. Джессіка - економіст за освітою, працює в туристичній галузі.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Усе про йогу
Центральний захисник Матс Гуммельс і його дружина Каті познайомилися в Мюнхені в 2007 році, потім вісім років жили разом у Дортмунді (Матс виступав за "Боруссію"). Каті, що працює телеведучою, закінчила економічний факультет політехнічного університету, паралельно серйозно вивчала йогу. Цьогоріч у січні у подружжя народився первісток. А днями вийшла друком книжка Каті Гуммельс, присвячена йозі.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Весілля на милицях
Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр познайомився зі студенткою Ніною Вайс (на фото) у 2014 році, невдовзі після того, як німці виграли чемпіонат світу і Нойєр розлучився зі своєю колишньою подругою. Одружилися вони у 2017-му, причому перед вівтарем Мануель Нойєр стояв на милицях, адже отримав перелом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
У дорозі з воротарем
Дружині голкіпера Марка-Андре тер Штеґена довелося з ним чимало помандрувати. Даніела народилася в Данії, але познайомилися вони у Німеччині, коли тер Штеген ще виступав за "Боруссію" з Менхенґладбаха. Коли його запросили до "Барселони", Даніела поїхала з ним. Вона - студентка, вивчає архітектуру у відомій Барселонській вищій школі мистецтв. У травні 2017-го вони одружилися.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Завжди на коні
Дружина Томаса Мюллера Ліза займається кінним спортом, бере участь, причому досить успішно, в змаганнях. Коні у Мюллерів свої. Томас, який виріс у маленькому містечку на півдні Німеччини і добре знайомий з фермерською працею, мріє після закінчення футбольної кар'єри розводити породистих коней.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Кохання на відстані
З Ліною Майєр захисник збірної ФРН і мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх познайомився ще коли грав у Лейпцигу. Вона вчилася на юридичному факультеті університету і підробляла в квитковій касі стадіону й магазині сувенірів. У липні 2015 року Кімміх перейшов до "Баварії". Але "кілометри" не розлучили закоханих. Торік Ліна отримала диплом і переїхала в Мюнхен до Кімміха.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Нетипова пара
Не зовсім типове для "зоряного" футбольного світу подружжя - нападник німецької збірної Маріо Ґомес і його дружина Карина. Вона на шість років старша за Маріо, і це її другий шлюб. Одружилися вони у 2016-му (світлина зроблена на їхньому весіллі), цьогоріч у травні у них народився син. Карина певний час працювала в модельному бізнесі, зокрема, рекламувала косметику Nivea.
Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини?
Важка юність
У подруги Марко Ройса, моделі Скарлетт Гартманн, була, м'яко кажучи, не найщасливіша юність. Її батько помер від передозування, коли Скарлетт вчилася в четвертому класі. Як з'ясувала одна з бульварних газет, батько Скарлет спільно з його зведеним братом були власниками будинку розпусти. "Мені все одно, чим займалися її батько і дядько", - говорить на це Марко Ройс.