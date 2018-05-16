Громадський транспорт: як це функціонує в Німеччині (відео)

Громадський транспорт у Німеччині - серед найкращих у Європі. За те, щоб ця система злагоджено функціонувала, відповідають насамперед міські або регіональні комунальні транспортні об'єднання. Вони фінансуються за рахунок придбаних квитків, доходів від реклами і оренди, а також компенсацій від держави. У Берліні, приміром, державні компенсації становлять іноді половину доходів транспортних компаній. Це робиться для того, щоб транспортні об'єднання не підвищували різко тарифів.







