 Громадський транспорт: як це функціонує в Німеччині (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 17.05.2018
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Економіка

Громадський транспорт: як це функціонує в Німеччині (відео)

Громадський транспорт у Німеччині - серед найкращих у Європі. Яким чином він фінансується, аби залишатись ще й доступним?

Deutschland Stadtbahn in Düsseldorf (picture-alliance/dpa/M. Gerten)

Громадський транспорт у Німеччині - серед найкращих у Європі. За те, щоб ця система злагоджено функціонувала, відповідають насамперед міські або регіональні комунальні транспортні об'єднання. Вони фінансуються за рахунок придбаних квитків, доходів від реклами і оренди, а також компенсацій від держави. У Берліні, приміром, державні компенсації становлять іноді половину доходів транспортних компаній. Це робиться для того, щоб транспортні об'єднання не підвищували різко тарифів. 


 

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