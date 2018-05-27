 Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Данилюка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Данилюка

Володимир Гройсман стверджує, що Олександр Данилюк дозволив собі дії, несумісні з подальшим перебуванням в уряді. Він вважає "невідкладним" питання зміни главу мінфіну.

Гройсман хоче звільнити Данилюка

Гройсман хоче звільнити Данилюка

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що підписав подання до Верховної Ради на звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. "Після спровокованого (Данилюком - Ред.) конфлікту на засіданні уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету Міністрів", - написав Гройсман у середу, 6 червня, на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк закинув генпрокурору Юрію Луценку спроби перешкодити розслідуванню "справи Приватбанку". Ідеться про намагання банку відсудити в колишніх власників два мільярди доларів. (21.12.2017)

Попри конфлікт із прем'єром, міністр фінансів не йде у відставку. Олександр Данилюк в інтерв'ю DW висловив переконання, що прем'єр Гройсман не зможе урізати його повноваження. (05.06.2018)

Прем'єр зазначив, що Данилюк "не вніс корективів до обраної ним лінії поведінки" навіть після "обговорення цієї ситуації з членами урядової команди". "В умовах тих викликів, які ми маємо, питання зміни голови міністерства фінансів має бути вирішене невідкладно", - наголосив Гройсман.

Нагадаємо, на засіданні уряду 23 травня Данилюк намагався домогтися призначення своєї радниці Яни Бугримової на посаду заступниці міністра з питань митної політики. Після короткої суперечки з прем'єром Гройсманом міністру було відмовлено в цьому проханні. Під час обміну думками міністр фінансів навіть допустив підготовку подання про відставку, але пізніше заявив, що не має наміру йти з посади.

Керівник мінфіну також звернувся до послів країн Великої сімки з листом, щоб уникнути можливих маніпуляцій навколо інформації про його конфлікт з главою уряду. Згідно з документом, оприлюдненим "Економічною правдою" 31 травня, який було написано ще до поїздки Гройсмана до Брюсселя 25 травня, Данилюк зазначив, що наполягає на праві самостійно формувати свою команду без узгодження з прем'єром або президентом. Як стверджує Данилюк, останній хотів призначення заступниками міністра осіб, яких нібито лобіюють депутати Ігор Кононенко та Ніна Южаніна. Прем'єр-міністр України Гройсман вважає неприйнятним написання Данилюком такого листа послам держав Великої сімки.

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