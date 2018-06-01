Гройсман пригрозив відставкою через Антикорупційний суд

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вранці понеділка, 4 червня, заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про Антикорупційний суд (АКС). Відповідне голосування планується цього тижня. Створення такого суду вимагає зокрема МВФ для надання чергового траншу Києву, зазначає агентство Reuters.

Гройсман наголосив, що неухвалення закону про Антикорупційний суд підірве довіру до влади в українському суспільстві, а також завдасть шкоди авторитету країни за кордоном. "Якщо цей справедливий, незалежний суд не буде створений, я складу із себе повноваження прем'єр-міністра України й подам у відставку", - заявив він на спільному з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм брифінгу.

Нагадаємо, епопея зі створенням Антикорупційного суду в Україні триває вже два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. До цього також закликають Євросоюз, США та Світовий банк.