 Гройсман пригрозив відставкою через Антикорупційний суд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2018

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Новини

Гройсман пригрозив відставкою через Антикорупційний суд

Володимир Гройсман чекає на закон про антикорупційний суд, оскільки, за його словами, неухвалення закону підірве довіру до влади всередині країни та за кордоном.

Володимир Гройсман чекає на ухвалення закону про Антикорупційний суд Верховною Радою

Володимир Гройсман чекає на ухвалення закону про Антикорупційний суд Верховною Радою

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вранці понеділка, 4 червня, заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не ухвалить закон про Антикорупційний суд (АКС). Відповідне голосування планується цього тижня. Створення такого суду вимагає зокрема МВФ для надання чергового траншу Києву, зазначає агентство Reuters.

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Протягом двох днів Верховна Рада розглянула майже 1300 поправок до законопроекту про Антикорупційний суд. Андрій Парубій прогнозує, що документ в цілому ухвалять 7 червня. (24.05.2018)

Для тих, хто втомився стежити за перипетіями створення Вищого антикорупційного суду України, DW підготувала стислий виклад суті суперечок, які вже два роки точаться довкола цієї теми. (23.05.2018)

Гройсман наголосив, що неухвалення закону про Антикорупційний суд підірве довіру до влади в українському суспільстві, а також завдасть шкоди авторитету країни за кордоном. "Якщо цей справедливий, незалежний суд не буде створений, я складу із себе повноваження прем'єр-міністра України й подам у відставку", - заявив він на спільному з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм брифінгу.

Нагадаємо, епопея зі створенням Антикорупційного суду в Україні триває вже два роки - з весни 2016-го. Однією з його головних функцій  має стати розгляд справ щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Запуск суду - одна з головних вимог МВФ для надання Україні чергового траншу кредиту. До цього також закликають Євросоюз, США та Світовий банк.

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