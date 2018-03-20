 Гройсман: Переговори між ″Борисполем″ та Ryanair ″ефективно завершено″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2018
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Новини

Гройсман: Переговори між "Борисполем" та Ryanair "ефективно завершено"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про успішне завершення переговорів між ірландським лоукостером Ryanair і аеропортом "Бориспіль". До кінця поточного тижня, за його словами, має бути підписано угоду.

Літак Ryanair

Літак Ryanair

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман очікує підписання договору між міжнародним аеропортом "Бориспіль" та ірландською авіакомпанією-лоукостером Ryanair до кінця поточного тижня. Про це він сказав під час засідання Кабінету міністрів у середу, 21 березня. "Аеропорт запроваджує нову систему розцінок. Це означає, що всі авіакомпанії, які працюють з аеропортом "Бориспіль", (...) знизять оплату. І тут необхідно відстежити, щоб це позитивно позначилося на вартості авіаквитків", - цитує Гройсмана інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Наприкінці лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян підтвердив проведення переговорів з авіакомпанією-лоукостером Ryanair про вихід компанії на український ринок.

Історія навколо планів виходу Ryanair на український ринок триває близько року. Перші рейси авіакомпанії між аеропортами України та низки європейських міст було заплановано на осінь 2017 року, й на них вже було розпочато продаж квитків. Однак переговори було зірвано. Влітку керівництво аеропорту "Бориспіль" назвало вимоги Ryanair невигідними та несумісними з українським законодавством і навіть звинуватило компанію в політичному тиску.

Через великий суспільний розголос щодо провалу переговорів прем'єр-міністр Гройсман скликав спеціальну нараду за участі керівництва українських мініфрастурктури, мін'юсту, аеропорту "Бориспіль", асоціації "Аеропорти України" та Офісу залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest). За результатом наради у спільній заяві було обіцяно поновити переговори з лоукостером за участю міністерства інфраструктури та UkraineInvest.

Гройсман також висловлював ідею перетворення аеродрому "Гостомель" на північний захід від Києва, на базовий аеропорт для лоукост-авіакомпаній, включно із Ryanair. Утім, очевидно, на конкретні плани вона зрештою так і не перетворилася.
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