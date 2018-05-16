 Гройсман запевнив Туска, що Україна не сповільнила реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2018
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Новини

Гройсман запевнив Туска, що Україна не сповільнила реформи

Під час зустрічі із президентом Європейської Ради Дональдом Туском український прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевнив, що реформи в країні йдуть за планом.

Володимир Гройсман запевнив Європейську Раду, що реформи в Україні йдуть належним темпом

Володимир Гройсман запевнив Європейську Раду, що реформи в Україні йдуть належним темпом

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у четвер, 24 травня, заявив, що на даний момент немає жодних підстав вважати, що Україна уповільнила процес реформ.

"Він зазначив, що сьогодні немає жодних підстав вважати, що Україна уповільнила процес реформ. Прогрес ми детально уявимо під час Копенгагенської конференції в червні", - повідомила прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на слова Гройсмана.

Під час зустрічі сторони домовились посилити співпрацю в митній, енергетичній, цифровій сферах, а також у сфері юстиції та внутрішніх справ. Також Гройсман та Туск обговорили питання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018-2019 роки та пріоритетів реформи енергетичного сектора.

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Український прем'єр повідомив, що країна зацікавлена в тому, щоб співпраця в енергетичній сфері розвивалася на взаємовигідних умовах. "Розмова, перш за все, про адекватну і чесну оцінку проекту "Північний потік-2", оцінку дій "Газпрому" щодо зловживань монопольним становищем і обробки можливостей спільного розвитку української газотранспортної системи, яка довела свою надійність і здатність забезпечувати безперебійний транзит газу в складних умовах", - йдеться в повідомленні.

Після зустрічі з Туском Гройсман зустрівся із головою Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, з яким обговорив безпекові питання та збереження санкційної політики Євросоюзу проти Росії.

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