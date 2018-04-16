Гройсман анонсував свою участь у парламентських виборах 2019 року

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що братиме участь у чергових парламентських виборах у 2019 році. Про це він написав у мікроблозі Twitter у четвер, 19 квітня. Він не уточнив, у складі якої політичної сили братиме участь у кампанії, але зазначив, що " хоче привести із собою відданих людей". Гройсман очолює уряд коаліції у складі партій "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (БПП) та "Народний фронт".

Глава українського уряду також виключив дострокові вибори до Верховної Ради. "Можемо за ці півтора роки (до чергових виборів до Ради восени 2019 року. - Ред.) зробити багато корисних для країни рішень. Якщо буде ухвалений наш закон щодо більш жорсткого покарання за підкуп виборців, у нас є шанс отримати нову якість обранців", - зазначив він.

В інтерв'ю українським ЗМІ у лютому цього року прем'єр також казав, що не може точно сказати про формат своєї участі в парламентських виборах. Тоді він закликав Верховну Раду визначитися із виборчою моделлю: пропорційною чи мажоритарною. Водночас у пресі та блогосфері висловлювалися припущення, що, найімовірніше, Гройсман очолить передвиборчий список БПП, який може піти на вибори разом із політсилою Арсенія Яценюка "Народний фронт". Офіційних підтверджень такої інформації немає.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 27 жовтня 2019 року.