Грицак: СБУ перевіряє причетність військових РФ у справах Савченко й Рубана

Служба безпеки України проводить перевірку інформації про можливу причетність російських військових до передачі зброї народному депутату України Надії Савченко та керівнику Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану. Про це в суботу, 12 травня, повідомив керівник СБУ Василь Грицак під час спілкування з журналістами в Черкаській області.

Грицак таким чином прокоментував зроблену напередодні генеральним прокурором України Юрієм Луценком заяву щодо участі росіян у нібито підготовці терактів в Україні. Генпрокурор запевнив, що слідству вже відомі прізвища цих росіян. Голова СБУ, своєю чергою, висловив сподівання, що цю справу зможуть розслідувати в "розумні терміни" та за кілька місяців передати до суду.

Крім того, Василь Грицак повідомив про внесення Рубана сепаратистами так званої "ДНР" до списку на обмін полоненими. "Володимира Рубана донецька сторона заявила на обмін і внесла до списку тих, в обміні кого вони зацікавлені", - сказав керівник СБУ, цитує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Володимира Рубана затримали 8 березня на Донбасі з арсеналом зброї. Виявлену зброю він провозив із непідконтрольних Києву районів Донбасу. За версією слідства, Рубан планував скоїти обстріли помешкань керівництва держави "із використанням мінометів, гранатометів, вогнепальної зброї та вибухових пристроїв".

12 березня на допит до СБУ в зв'язку з затриманням Рубана було викликано Надію Савченко. 22 березня Верховна Рада підтримала подання генпрокурора Луценка, давши згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Надії Савченко. Її підозрюють у діях, спрямованих на насильницьке повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. 23 березня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою Савченко до 20 травня.