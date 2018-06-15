 Греція та Македонія підписали історичну угоду в суперечці про назву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Греція та Македонія підписали історичну угоду в суперечці про назву

Грецький прем'єр сподівається, що угода не зависне у стані невизначеності. Договір має покласти край багаторічній суперечці на Балканах.

Глави МЗС Нікос Котціас, Нікола Дімітров, позаду - Зоран Заєв та Алексіс Ципрас

Глави МЗС Нікос Котціас, Нікола Дімітров, позаду - Зоран Заєв та Алексіс Ципрас

Представники Афін та Скоп'є у неділю, 17 червня, підписали угоду, яка має покласти край майже 30-річній суперечці щодо назви Македонії. У підсумку останній відкриється можливість вступу до НАТО та членства у ЄС, передає агенція dpa. Новою назвою країни має стати "Республіка Північна Македонія".

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Вотум недовіри урядові Ципраса підтримали відчутно менше половини грецьких депутатів, а саме 127 парламентарів. Голосування проводилося у зв'язку з підготовкою угоди про перейменування Македонії. (17.06.2018)

Гьорге Іванов заявив, що не допустить легалізації домовленості з Афінами щодо нової назви Колишньої Югославської Республіки Македонія. (13.06.2018)

Міністри закордонних справ двох балканських країн, Нікос Котціас та Нікола Дімітров, підписали документ у селищі Псарадес (македонською - Нівіци) біля кордону двох країн на озері Преспа, передає dpa. "У нас історична відповідальність щодо того,  щоб ця угода не зависла у стані невизначеності. Переконаний, ми з цим впораємося", - цитує Reuters прем'єра Греції Алексіса Ципраса, якому ця угода ледь не вартувала крісла. Він був присутнім на підписанні документа разом із македонським колегою Зораном Заєвим.

Раніше президент Македонії Гьорге Іванов негативно прокоментував рішення, якого досягли Ципрас і Заєв щодо офіційної назви Колишньої Югославської Республіки Македонія. Іванов пообіцяв, що не стане підписувати угоду зі свого боку.

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