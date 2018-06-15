Греція та Македонія підписали історичну угоду в суперечці про назву

Представники Афін та Скоп'є у неділю, 17 червня, підписали угоду, яка має покласти край майже 30-річній суперечці щодо назви Македонії. У підсумку останній відкриється можливість вступу до НАТО та членства у ЄС, передає агенція dpa. Новою назвою країни має стати "Республіка Північна Македонія".

Міністри закордонних справ двох балканських країн, Нікос Котціас та Нікола Дімітров, підписали документ у селищі Псарадес (македонською - Нівіци) біля кордону двох країн на озері Преспа, передає dpa. "У нас історична відповідальність щодо того, щоб ця угода не зависла у стані невизначеності. Переконаний, ми з цим впораємося", - цитує Reuters прем'єра Греції Алексіса Ципраса, якому ця угода ледь не вартувала крісла. Він був присутнім на підписанні документа разом із македонським колегою Зораном Заєвим.

Раніше президент Македонії Гьорге Іванов негативно прокоментував рішення, якого досягли Ципрас і Заєв щодо офіційної назви Колишньої Югославської Республіки Македонія. Іванов пообіцяв, що не стане підписувати угоду зі свого боку.