Грецький парламент не зміг висловити недовіру прем'єрові

Парламент Греції ввечері у суботу, 16 червня, відхилив вотум недовіри уряду прем'єра Алексіса Ципраса. Проти проголосували 153 депутати, ще 127 - виступили за відставку кабінету міністрів, передає dpa. Причиною стала угода Афін та Скоп'є щодо нової назви Македонії у рамках тривалої суперечки між балканськими країнами.

Опозиційні грецькі консерватори з "Нової демократії" ініціювали голосування у зв'язку з можливим рішенням Греції визнати сусідню державу під назвою Республіка Північна Македонія. Компроміс розкритикували не лише в Греції, але, в свою чергу, і в Македонії.

Колізія навколо назви держави Македонія почалася у 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Причина конфлікту - у складі Греції є провінція Македонія. Афіни побоюються, що в разі закріплення назви Македонія за сусідньою країною Скоп'є зможе пред'явити територіальні претензії на грецьку область. Через позицію Греції офіційна назва Македонії в ООН від 1993 року - "Колишня Югославська Республіка Македонія". Через назву Афіни також блокують вступ Македонії до Євросоюзу і НАТО.