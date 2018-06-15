 Грецький парламент не зміг висловити недовіру прем′єрові | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2018

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Новини

Грецький парламент не зміг висловити недовіру прем'єрові

Вотум недовіри урядові Ципраса підтримали відчутно менше половини грецьких депутатів, а саме 127 парламентарів. Голосування проводилося у зв'язку з підготовкою угоди про перейменування Македонії.

Виступ Ципраса (ц) у грецькому парламенті перед голосуванням щодо вотуму недовіри

Виступ Ципраса (ц) у грецькому парламенті перед голосуванням щодо вотуму недовіри

Парламент Греції ввечері у суботу, 16 червня, відхилив вотум недовіри уряду прем'єра Алексіса Ципраса. Проти проголосували 153 депутати, ще 127 - виступили за відставку кабінету міністрів, передає dpa. Причиною стала угода Афін та Скоп'є щодо нової назви Македонії у рамках тривалої суперечки між балканськими країнами.

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Гьорге Іванов заявив, що не допустить легалізації домовленості з Афінами щодо нової назви Колишньої Югославської Республіки Македонія. (13.06.2018)

Про домовленість між Грецією та Македонією щодо нової назви останньої повідомив прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас. У майбутньому балканська країна називатиметься Республіка Північна Македонія. (12.06.2018)

Опозиційні грецькі консерватори з "Нової демократії" ініціювали голосування у зв'язку з можливим рішенням Греції визнати сусідню державу під назвою Республіка Північна Македонія. Компроміс розкритикували не лише в Греції, але, в свою чергу, і в Македонії.

Колізія навколо назви держави Македонія почалася у 1991 році після проголошення незалежності цієї колишньої югославської республіки. Причина конфлікту - у складі Греції є провінція Македонія. Афіни побоюються, що в разі закріплення назви Македонія за сусідньою країною Скоп'є зможе пред'явити територіальні претензії на грецьку область. Через позицію Греції офіційна назва Македонії в ООН від 1993 року - "Колишня Югославська Республіка Македонія". Через назву Афіни також блокують вступ Македонії до Євросоюзу і НАТО.

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На сцені - грецькі прибиральниці

Аудіо й відео до теми

На сцені - грецькі прибиральниці  

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