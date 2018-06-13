Грецька опозиція виступила проти угоди про назву Македонії

Консервативна грецька партія "Нова демократія" у четвер, 14 червня, представила у парламенті Греції подання на голосування щодо вотуму недовіри уряду Алексіса Ципраса. Причиною опозиційна сила називає неприпустимість домовленостей між Ципрасом та македонським прем'єром Зораном Заєвим щодо узгодження нової назви Македонії - Республіка Північна Македонія. Компроміс між главами урядів двох держав мав покласти край багаторічній суперечці між греками та Македонією, чия назва збігається з назвою північного регіону Греції.

Голосування щодо вотуму недовіри, як очікується, відбудеться у суботу, 16 червня. Ципрас заявив, що приймає "виклик" і вважає, що на голову консерваторів Кіріакоса Мітсотакіса чинило тиск радикально праве крило його партії. Ципрас, найімовірніше переживе голосування без проблем, оскільки його партнери по коаліції висловили підтримку домовленості з Македонією, відзначають оглядачі.

Афіни і Скоп'є планують якомога швидше підписати двосторонню домовленість, імовірно, вже у неділю, повідомляє інформагенція dpa.

Як повідомлялося, президент Македонії Гьорге Іванов негативно прокоментував рішення, якого досягли Ципрас і Заєв щодо офіційної назви Колишньої Югославської Республіки Македонія. Іванов пообіцяв, що не стане підписувати угоду зі свого боку.