 ГПУ хоче притягнути до кримінальної відповідальності двох депутатів ОБ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ГПУ хоче притягнути до кримінальної відповідальності двох депутатів ОБ

Генпрокуратура України направила в парламент подання на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Вілкула та Колєснікова, яких підозрюють у зловживаннях службовим становищем та відчуженні державного майна.

ГПУ хоче притягнути народних депутатів до кримінальної відповідальності

ГПУ хоче притягнути народних депутатів до кримінальної відповідальності

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій направив до регламентного комітету парламенту подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Про це він повідомив у п'ятницю, 25 травня, у своєму блозі в Twitter.

В інтерв'ю телеканалу "Рада" він сказав, що наступного пленарного тижня парламент також розгляне подання генпрокурора на народних депутатів Сергія Дунаєва ("Опозиційний блок") та Олександра Пономарьова (група "Воля народу").

Своєю чергою Олександр Вілкул заявив, що це є спробою влади обмежити його політичну діяльність. "Це "подання" я розглядаю як чергову дію влади, спрямовану на обмеження моєї політичної активності. Ще раз - за чотири роки ГПУ знайшла тільки якийсь підпис за 2011 рік", - написав Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook. Він заявив про свою невинуватість.

ГПУ хоче притягнути двох депутатів до відповідальності через зловживання службовим становищем. Слідство встановило, що "певні дії" Дмитра Колєснікова на посаді голови Агентства держмайна України призвели до відчуження нерухомості державного підприємства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади" в Дніпрі загальною площею майже сім тисяч квадратних метрів.

DW.COM

Колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, екстрадиції якого домагається НАБУ, вийшов з німецької в'язниці під заставу. Як з'ясувала DW, переховуючись від слідства, Крючков отримав притулок у Росії. (17.05.2018)

Співголову фракції "Опозиційного блоку" підозрюють у несплаті податків в особливо великих обсягах. Але доказів для оголошення підозри поки не достатньо, повідомив Юрій Луценко. (21.07.2017)

Олександра Вілкула підозрюють в тому, що на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації протягом 2011-2012 років він видавав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 гектар начебто із земель запасу сільгосппризначення (пасовища), а насправді - із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Крім того, він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 гектарів, що перебували у власності компанії "Арт Ленд", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.

Дивитись відео 02:22
Now live
02:22 хв

Боротьба з корупцією в Україні: як це має працювати? (23.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Боротьба з корупцією в Україні: як це має працювати? (23.04.2018)  

Докладно

Програма для розпізнавання облич

Нові правила захисту персональних даних в ЄС: що змінилося?

Дотепер користувачі мали лише обмежений контроль над своїми даними. Новий закон має змінити ситуацію.  

США вже роками переживають бум видобутку сланцевого газу

Як США намагається відтіснити Росію з ринку газу ЄС

Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  