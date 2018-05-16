ГПУ хоче притягнути до кримінальної відповідальності двох депутатів ОБ

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій направив до регламентного комітету парламенту подання генерального прокурора України Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова. Про це він повідомив у п'ятницю, 25 травня, у своєму блозі в Twitter.

В інтерв'ю телеканалу "Рада" він сказав, що наступного пленарного тижня парламент також розгляне подання генпрокурора на народних депутатів Сергія Дунаєва ("Опозиційний блок") та Олександра Пономарьова (група "Воля народу").

Своєю чергою Олександр Вілкул заявив, що це є спробою влади обмежити його політичну діяльність. "Це "подання" я розглядаю як чергову дію влади, спрямовану на обмеження моєї політичної активності. Ще раз - за чотири роки ГПУ знайшла тільки якийсь підпис за 2011 рік", - написав Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook. Він заявив про свою невинуватість.

ГПУ хоче притягнути двох депутатів до відповідальності через зловживання службовим становищем. Слідство встановило, що "певні дії" Дмитра Колєснікова на посаді голови Агентства держмайна України призвели до відчуження нерухомості державного підприємства "Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Осади" в Дніпрі загальною площею майже сім тисяч квадратних метрів.

Олександра Вілкула підозрюють в тому, що на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації протягом 2011-2012 років він видавав розпорядження про зміну цільового призначення земельних ділянок площею 21 гектар начебто із земель запасу сільгосппризначення (пасовища), а насправді - із земель колективної власності пайовиків двох сільськогосподарських підприємств Нікопольського району.

Крім того, він видав розпорядження про зміну цільового використання 23 земельних ділянок загальною площею понад 45 гектарів, що перебували у власності компанії "Арт Ленд", із земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості.