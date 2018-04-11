ГПУ та СБУ проводять обшуки в "Укрзалізниці"

Співробітники Генеральної прокуратури України (ГПУ) та Служби безпеки України (СБУ) у четвер, 12 квітня, проводять обшуки в головному офісі "Укрзалізниці" в центрі Києва. Про це повідомила прес-служба компанії.

"Керівництво ПАТ "Укрзалізниця" створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів та наголошує на своїй зацікавленості у викоріненні будь-яких протиправних явищ у роботі компанії", - йдеться в повідомлені. В "Укрзалізниці" зазначили, що слідчі дії проводяться за раніше відкритими кримінальними провадженнями.

Як повідомив прес-секретар ГПУ у своєму Facebook Андрій Лисенко, обшук в компанії проводиться у зв'язку зі здійсненням досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами, які призначалися на ремонт дизель-поїздів, що використовуються під час приміських перевезень. За його словами, у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру 14 службовим особам, зокрема трьом особам керівного складу департаментів ПАТ "Укрзалізниця", чотирьом керівникам афілійованих підприємств, семи службовим особам залізниці та її філій інших рівнів.

Лисенко також пояснив, що обшук зумовлений ненаданням у повному обсязі запитуваних документів і тривалим перешкоджанням керівництвом афілійованого підприємства ПАТ "Укрзалізниця" - ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" - проведенню перевірки дотримання законодавства органами Державної фіскальної служби України згідно з ухвалою суду.