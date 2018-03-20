ГПУ повідомила про обшуки на підприємствах Group DF Дмитра Фірташа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2018

У офісах підприємств, підконтрольних українському бізнесменові Дмитру Фірташу, відбулися обшуки. Про проведення обшуків на підприємствах, що входять до концерну Group DF, повідомила в вівторок, 20 березня, прес-секретарка генерального прокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
За інформацією Сарган, правоохоронці обшукали адміністративні приміщення загалом понад семи компаній у рамках розслідування кримінального провадження щодо несплати підприємствами Group DF податків на суму понад 500 мільйонів гривень.
Поки бізнесмен Дмитро Фірташ (на фото) займається судової тяганиною в ЄС, Генпрокуратура України обшукує його підприємства
Серед підприємств, що привернули увагу Генпрокуратури, були, серед іншого, ПРАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот", ПАТ "Азот", ПАТ "Рівнеазот", ДП "ХІМІК", ПАТ "Азот", а також низка страхових компаній, зокрема "Саламандра-Україна" та "Дім страхування". За версією Генпрокуратури, протягом 2015-2017 років ці підприємства та страхові компанії уклали договори страхування, на підставі яких останнім перераховувалися фіктивні страхові внески.
У цих же компаніях, за версією прокуратури, страхували кредити, оформлені на фіктивні підприємства та підставних осіб.
Зрештою кредити не поверталися, й страхові компанії повністю відшкодовували фінансовим компаніям їхні ризики з подальшим виведенням готівки через банківські установи. І вже готівкові кошти направлялися підприємствам реального сектору економіки, стверджують у ГПУ. Однак насправді, за твердженням Сарган, в такий спосіб коїлися спроби ухилитися від сплати податків.
Пізніше у цей день Group DF поширила заяву про те, що висунуті прокуратурою звинувачення безпідставні та спричиняють шкоду діловій репутації компаній групи. "Тільки за останні три роки податкові відрахування підприємств групи склали понад 15,5 мільярдів гривень, від їхньої стабільної роботи залежать десятки тисяч співробітників та їхніх родин", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, правоохоронці США та Іспанії домагаються видачі Дмитра Фірташа, котрий поки що перебуває в Австрії. Питання його екстрадиції вирішується в австрійських судах. Іспанські правоохоронці підозрюють Фірташа у причетності до організованого злочинного угруповання і у відмиванні грошей. У США українця звинувачують у корупції.
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Українська нерухомість Австрії
Sporthotel у Земмерінгу
Sporthotel у традиційному курортному містечку Земмерінг з 2013 року належить українським інвесторам з Panhans Holding Group GmbH. Цій групі у Земмерінгу належать загалом чотири готелі.
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Українська нерухомість Австрії
Проблемна інвестиція Ringhotel
Дотепер інвестиції українців у Земмерінгу виявилися провальними. За п'ять років вони принесли багатомільйонні збитки. Ringhotel, так само як і санаторій, який також купили інвестори з України, деякий час тому закрився як нерентабельний.
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Українська нерухомість Австрії
"Гранд отель Панганс"
Grand Hotel Panhans - найбільший з чотирьох готелів, які купили українці у Земмерінгу. У зв'язку з його купівлею 2012 року ведеться слідство за підозрою у відмиванні грошей. Українські інвестиції пов'язані з власниками гірськолижного курорту "Буковель".
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Українська нерухомість Австрії
Готель Prinz Eugen
Інвестують у готельний бізнес і інші українці. Prinz Eugen - один з двох готелів у Відні, які належать групі вихідців з Донецька. Співвласницею готелю є Світлана Ємельянова - колишня дружина судді Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. За готель українці заплатили 4,5 мільйона євро. На момент купівлі готелю 2012 року, подружжя ще було у шлюбі.
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Українська нерухомість Австрії
Готель Kavalier
Ще 4,5 мільйона Світлана Ємельянова і партнери витратили на купівлю готелю Kavalier - так само у грудні 2012 року. 2015 року Ліхтенштейн заморозив 13 мільйонів швейцарських франків на рахунках Ємельянової за підозрою у відмиванні коштів. Ліхтенштейнці припускали, що гроші пов'язані з незаконною діяльністю судді Ємельянова. Утім, українська прокуратура не надала доказів і гроші розморозили.
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Українська нерухомість Австрії
Маєток Клюєвих
Колишній депутат від Партії регіонів Сергій Клюєв з родиною має помешкання у містечку Тульбінґеркоґель поблизу Відня. Формально Клюєви винаймають цю віллу площею у 558 кв. метрів у компанії GBM Handels- und Vertretungs GmbH, що входила до групи компаній Кюєвих SLAV.
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Українська нерухомість Австрії
"Газометр" Клюєвих
2006 року брати Андрій і Сергій Клюєви купили два з чотирьох корпусів комплексу "Газометр". Зіркова команда архітекторів перетворила історичні будівлі з газових резервуарів на елітну ділову і житлову нерухомість. 2015 року Клюєви продали цей актив за 15 мільйонів євро, обійшовши санкції ЄС за допомогою офшорів.
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Українська нерухомість Австрії
Квартирне питання: Азаров купує квариру Клюєва
2010 року підконтрольна Клюєву-молодшому компанія GBM продала за 650 тисяч євро будинок у цьому віденському житловому комплексі іншому депутату Партії регіонів - Олексію Азарову.
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Українська нерухомість Австрії
Вілла Азарова-молодшого
Як і інша нерухомість Олексія Азарова, ця вілла у затишному районі Деблінґ оформлена на компанію L.A.D.A. Holding Anstalt з Ліхтенштейна. Азаров заплатив за будинок 2,1 мільйона євро. 2016 року, за повідомленнями австрійської преси, вілла продавалася за 5 мільйонів євро. Утім, згідно з документами, досі не продана.
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Українська нерухомість Австрії
Колишня ділянка Азарова
До вілли Азарова-молодшого на Штрельґассе у Відні примикає ділянка площею у 12 соток на вулиці Цукеркандльґассе, яка також належала українцеві. Раніше тут був старовинний маєток. 2015 року, щойно з сина екс-прем'єра зняли санкції ЄС, він продав його. Нові власники знесли будинок і будують тут комплекс на 12 квартир. Ще неіснуючі помешкання вже частково продані, квартири коштуть до 1,4 млн. євро.
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Українська нерухомість Австрії
Ласі шматки для ріелторів
У престижних, тихих і зелених районах Відня земельні ділянки - ласі шматки для торгівців нерухомістю. На цьому місці донедавна стояв старовинний будинок у цілком пристойному стані. Його викупила фірма, яка спеціалізується на продажі віденських квартир багатіям зі Східної Європи і... зруйнувала. Вочевидь, невдовзі тут постане багатоквартирний будинок.
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Українська нерухомість Австрії
Газова нерухомість Азарова-Курченка
Три квартири у цьому будинку на Вурцінґерґассе також належали Азаровим. 2015 року нерухомість оформили на фірму Geolog Gas- and Oil Trading, яка торік перебрала контроль над мережею газових заправок у Німеччині. Раніше заправки належали Олексію Азарову і "младоолігарху" часів Януковича Сергію Курченку. Сьогодні власником заправок і нерухомості виступає партнер Курченка Костянтин Пивоваров.
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Українська нерухомість Австрії
Угода на 20 мільйонів
Цей будинок у самому центрі Відня тривалий час належав мільярдеру Дмитру Фірташу. Декілька років тому він продав цю нерухомість за 20,5 мільйона євро. Після ремонту майже всі квартири у будинку розкупили заможні українці і росіяни. Одна з останніх вільних квартир площею 250 кв. метрів коштує 3,5 мільйони євро.
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Українська нерухомість Австрії
Житло Дмитра Фірташа
Сам мільярдер, за даними австрійської преси, проживає у цій віллі на 1300 квадратів у районі Гітцінґ, поблизу імператорського палацу і парку Шенбрунн. Власник підтвердив: її орендує дружина олігарха Лада Фірташ. 2009 року інвестор купив будинок за 4,5 мільйона євро у колишнього зятя президента Казахстану Рахата Алієва. Кілька років тому розкішно облаштована вілла продавалася за 25 мільйонів євро.
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Українська нерухомість Австрії
Непримітні фірми, анонімна нерухомість
Українці є власниками сотень фірм в Австрії. Чимало з них створені виключно для оформлення прав власності на нерухомість. Показовими є декілька фірм, зареєстрованих у цій непримітній будівлі у промзоні на околиці Відня. Засновником і дикретором є українець Віктор Б. Спавжні власники ховаються за офшорами у Белізі і на Кіпрі. У нерухомість через фірми-фантоми вкладено близько 20 мільйонів євро.
Автор: Євген Тейзе