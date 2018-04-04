ГПУ змінює підозру майданівцю Бубенчику

Генпрокуратура України зняла підозру з активіста Євромайдану Івана Бубенчика, якого підозрювали в убивстві двох правоохоронців. Про це в четвер, 5 квітня, сказала заступниця генпрокурора Анжела Стрижевська. ГПУ також відкликала клопотання про арешт. Суддя В'ячеслав Підпалий оголосив, що підтримав відкликання клопотання, повідомляє інформагенція "Українські новини". На 17:00 четверга Бубенчика викликають в Генпрокуратуру для вручення зміненої підозри.

Окрім того, як зазначила Анжела Стрижевська, Генпрокуратура допускає звільнення від кримінальної відповідальності Бубенчика на підставі закону про амністію учасників Революції Гідності.

У четвер поліція та Національна гвардія посилили охорону Печерського районного суду Києва у зв'язку з розглядом справи Бубенчика. Біля входу до суду було розміщено два кордони Нацгвардії й тактичну групу поліції.

Нагадаємо, 3 квітня правоохоронці затримали Бубенчика за підозрою в убивстві двох міліціонерів під час Революції Гідності. Як повідомлялося, у лютому 2016 року в інтерв'ю ЗМІ Бубенчик сам заявив, що стріляв у міліціонерів 20 лютого 2014 року в центрі Києва і вбив двох бійців спецпідрозділу "Беркут".