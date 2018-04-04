 ГПУ змінює підозру майданівцю Бубенчику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ГПУ змінює підозру майданівцю Бубенчику

Активіста Євромайдану, якого підозрювали у вбивстві двох "беркутівців", викликають до Генпрокуратури для вручення зміненої підозри.

Події Революції Гідності (архівне фото)

Події Революції Гідності (архівне фото)

Генпрокуратура України зняла підозру з активіста Євромайдану Івана Бубенчика, якого підозрювали в убивстві двох правоохоронців. Про це в четвер, 5 квітня, сказала заступниця генпрокурора Анжела Стрижевська. ГПУ також відкликала клопотання про арешт. Суддя В'ячеслав Підпалий оголосив, що підтримав відкликання клопотання, повідомляє інформагенція "Українські новини". На 17:00 четверга Бубенчика викликають в Генпрокуратуру для вручення зміненої підозри.

DW.COM

Генпрокуратура назвала підозрюваних у організації силового розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада. Це заступник голови РНБО Сівкович, міський голова Києва Попов та керівники столичної міліції. (14.12.2013)

Екс-"беркутівці", яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, отримали в Росії громадянство або притулок, повідомили у Генпрокуратурі України. (21.07.2017)

Окрім того, як зазначила Анжела Стрижевська, Генпрокуратура допускає звільнення від кримінальної відповідальності Бубенчика на підставі закону про амністію учасників Революції Гідності.

У четвер поліція та Національна гвардія посилили охорону Печерського районного суду Києва у зв'язку з розглядом справи Бубенчика. Біля входу до суду було розміщено два кордони Нацгвардії й тактичну групу поліції. 

Нагадаємо, 3 квітня правоохоронці затримали Бубенчика за підозрою в убивстві двох міліціонерів під час Революції Гідності. Як повідомлялося, у лютому 2016 року в інтерв'ю ЗМІ Бубенчик сам заявив, що стріляв у міліціонерів 20 лютого 2014 року в центрі Києва і вбив двох бійців спецпідрозділу "Беркут".

Також за темою

Nasar Kholodnyzkyj - Spezieller Antikorruptionsstaatsanwalt der Ukraine im Europäischen Parlament.

ГПУ відкрила справу проти керівника САП Холодницького 03.04.2018

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, якого підозрюють в розголошенні даних. Він відкидає всі звинувачення.

Ukraine Nazar Cholodnytsky in Kiew

НАБУ і ГПУ проти САП: Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького 30.03.2018

НАБУ обвинуватило Назара Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Звільнити його вимагає генпрокурор Юрій Луценко. Тим часом сам Холодницький усі обвинувачення відкидає.

Ukraine Fußball Milliardär Serhiy Kurchenko

Суд дозволив заочне розслідування щодо Курченка - ГПУ 07.03.2018

Дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно бізнесмена Сергія Курченка надав Печерський районний суд Києва, повідомили в Генпрокуратурі.

Докладно

Пучдемон (на фото) майстерно розігрує спектакль у медіа, вважає оглядач DW

Чому Німеччина має екстрадувати Пучдемона

Карлес Пучдемон має погодитися на екстрадицію з ФРН, вважає Бернд Ріґерт. 

Facebook

Facebook: Витік даних торкнувся 87 мільйонів користувачів

Особисті дані 87 мільйонів користувачів Facebook потрапили до рук приватної аналітичної компанії Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  