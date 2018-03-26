 ГПУ відкрила справу проти керівника САП Холодницького | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ГПУ відкрила справу проти керівника САП Холодницького

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, якого підозрюють в розголошенні даних. Він відкидає всі звинувачення.

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Назара Холодницького

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти Назара Холодницького

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування. Про це Холодницький повідомив у вівторок, 3 квітня, перед допитом в ГПУ, передає агенція "Українські Новини". Він зазначив, що його викликали на допит для відбору зразків голосу.

Також Холодницький вважає, що записи, зроблені під час проведення негласних слідчих дій у його кабінеті - це компіляція. "Наскільки мені відомо, провадження відкрите за статтею "розголошення даних досудового розслідування", а це є легким злочином", - зазначив він. Керівник САП заперечує всі обвинувачення на свою адресу.

DW.COM

Керівник САП Назар Холодницький вимагає оприлюднити всі записи розмов у його кабінеті. Він також заперечує звинувачення на свою адресу і не має планів подавати у відставку. (30.03.2018)

НАБУ обвинуватило Назара Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Звільнити його вимагає генпрокурор Юрій Луценко. Тим часом сам Холодницький усі обвинувачення відкидає. (30.03.2018)

Також він заявив, що планує просити Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) про своє відсторонення з посади голови САП на час розслідування. "Я сам буду клопотати про це для збереження об'єктивності для того, щоб не було ніякого втручання в роботу комісії або моїх підлеглих прокурорів", - заявив Холодницький.

Як повідомлялося раніше, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник підозрює Холодницького у здійсненні тиску на суд, чиновників і свідків із метою надання ними неправдивих свідчень. Він також закидає Холодницькому "злив" інформації про заплановані обшуки НАБУ і тиск на підлеглих прокурорів і наголосив, що НАБУ відмовляється співпрацювати з керівником САП. У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся до КДКП з проханням розглянути питання звільнення Холодницького із займаної ним посади.
Дивитись відео 01:22

Холодницький про свою відставку, конфлікт з НАБУ та "жучки" в офісі (22.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Холодницький про свою відставку, конфлікт з НАБУ та "жучки" в офісі (22.03.2018)  

Також за темою

Nasar Kholodnyzkyj Artem Sytnyk Ukraine

Боротьба з корупцією в Україні: Євросоюз втрачає терпіння 23.03.2018

Очільник САП Назар Холодницький спростував чутки про намір подати у відставку. Разом із директором НАБУ Артемом Ситником він відвідав Брюссель. НАБУ в ЄС хвалили, але владу України загалом критикували, притому різко.

Artem Sytnyk Leiter des Ukrainischen Nationalen Antikorruptionsbüros

Ситник відмовився коментувати конфлікт з Холодницьким 21.03.2018

Директор НАБУ Артем Ситник назвав провокативними повідомлення ЗМІ про те, що бюро прослуховувало керівника САП Назара Холодницького.

Ukraine Nazar Cholodnytsky in Kiew

НАБУ і ГПУ проти САП: Ситник і Луценко хочуть звільнення Холодницького 30.03.2018

НАБУ обвинуватило Назара Холодницького у "зливі" інформації про обшуки та тиску на підлеглих. Звільнити його вимагає генпрокурор Юрій Луценко. Тим часом сам Холодницький усі обвинувачення відкидає.

Докладно

Тимошенко програла президентські вибори в 2014 році

Передвиборний рік під знаком Тимошенко і не тільки

Протистояння Порошенка та Тимошенко визначатиме хід майбутньої президентської кампанії в Україні, вважає Сергій Руденко. 

Фоторепортаж: Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

Різнокольорові велосипедні цвинтарі в Китаї

Ідея ця була доволі екологічною: прокат велосипедів у Китаї. Але міста тепер завалені різнокольоровим металобрухтом. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  