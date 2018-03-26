ГПУ відкрила справу проти керівника САП Холодницького

Генеральна прокуратура України (ГПУ) відкрила кримінальне провадження проти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького за підозрою в розголошенні відомостей досудового розслідування. Про це Холодницький повідомив у вівторок, 3 квітня, перед допитом в ГПУ, передає агенція "Українські Новини". Він зазначив, що його викликали на допит для відбору зразків голосу.

Також Холодницький вважає, що записи, зроблені під час проведення негласних слідчих дій у його кабінеті - це компіляція. "Наскільки мені відомо, провадження відкрите за статтею "розголошення даних досудового розслідування", а це є легким злочином", - зазначив він. Керівник САП заперечує всі обвинувачення на свою адресу.

Також він заявив, що планує просити Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) про своє відсторонення з посади голови САП на час розслідування. "Я сам буду клопотати про це для збереження об'єктивності для того, щоб не було ніякого втручання в роботу комісії або моїх підлеглих прокурорів", - заявив Холодницький.

Як повідомлялося раніше, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник підозрює Холодницького у здійсненні тиску на суд, чиновників і свідків із метою надання ними неправдивих свідчень. Він також закидає Холодницькому "злив" інформації про заплановані обшуки НАБУ і тиск на підлеглих прокурорів і наголосив, що НАБУ відмовляється співпрацювати з керівником САП. У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко звернувся до КДКП з проханням розглянути питання звільнення Холодницького із займаної ним посади.