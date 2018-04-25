Голосування за нового прем'єра Вірменії призначили на 8 травня

Вірменський парламент вдруге спробує призначити нового очільника уряду на спеціальному засіданні 8 травня. Про це у середу, 2 травня, на тлі політичної кризи та масової громадянської непокори заявив спікер Ара Баблоян, повідомляє агентство "Інтерфакс". Напередодні кандидатура лідера опозиції Нікола Пашиняна провалилася, що загострило протести. Нових кандидатур ще не висували. Засідання парламенту цього дня не відбулося: не зібрався кворум, чимало депутатів не змогли доїхати до роботи.

Масштабний протест вірмен тим часом триває. Зранку життєдіяльність столиці, Єревана, виявилася фактично паралізованою. Є повідомлення про затримку рейсів зі столичного аеропорту, де страйкує частина працівників.

Прикордонники та митники скаржаться на складнощі роботи КПП на кордонах з Іраном та Грузією через блокування доріг протестувальниками. "На виїзді з Грузії до Вірменії затори, з Вірменії до Грузії майже ніхто не їде", - повідомили у мінфіні Вірменії, який курирує роботу митниці. В.о. прем'єра Карен Карапетян закликав політичні сили до діалогу.

Кандидатура Пашиняна на голосуванні за прем'єра 1 травня була єдиною. За неї проголосували лише 45 депутатів, а проти - 56, оскільки опозиціонера відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість. Її відходу від влади і жадають мітингарі. Пашинян закликає владу не застосовувати силу для розгону протестів, оскільки це не вирішить політичну кризу, зазначає AP.

Хвиля масових протестів у Єревані та інших містах Вірменії почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був призначений у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.