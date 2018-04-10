Голосніше за війну: фестиваль мистецтв у прифронтовій Авдіївці

Літературні читання, театральні та художні майстерні, уроки хореографії та музичні виступи від провідних українських гуртів - в Авдіївці, що розташована у кількох кілометрах від лінії фронту на Сході України, 8-9 квітня пройшов мистецький фестиваль чималого масштабу. Головними організаторами події виступили самі жителі міста на Донеччині.

Ініціативна молодь Авдіївки зібрала молоді і професійні творчі колективи з усієї України. Одним з головних гостей фестивалю став український письменник Сергій Жадан, який виступив разом з музичною групою "Собаки".

На етапі підготовки до ініціаторів приєдналися обласна держадміністрація та місцева влада, міністерство культури України та кілька гуманітарних та благодійних організацій. Підтримали фестиваль і закордонні організації. Німеччина була представлена фондом "Heart for Ukraine", який останні два роки проводить літні арт-табори у Потсдамі для дітей з прифронтових міст України.

Одним з головних гостей фестивалю став український письменник Сергій Жадан, який виступив разом з музичною групою "Собаки"

"Такої Авдіївки я й не уявляв"

Алан Маєр (Alan Meyer), художник з Берліна, протягом тижня в рамках фестивалю проводив майстер-класи для молоді Авдіївки, до яких могли долучитися усі охочі. Двері майстерні були відкриті як для тих, хто вже мав уявлення про основи живопису, так і для тих, хто лише тільки мріяв про свій перший малюнок.

Маєр не вперше відвідує Авдіївку з мистецькою місією. За його словами, у нього була можливість спостерігати за тим, як місцева молодь поступово змінювалась та ставала відкритішою до творчих експериментів. "Не можу сказати, що це було навчання. Ми радше просто малювали разом, а я лише спрямовував енергію у потрібний напрямок, - пояснив митець свій задум і додав: - Моя головна мета - дати молоді можливість розкритися, відкинути усі життєві турботи та відчути свободу і легкість за допомогою фарб".

У фінальний день фестивалю відбулася виставка картин, створених під час роботи художніх майстерень. Чимало робіт юних авдіївських художників стосувалися їхнього сьогодення. 14-річна Христина у сіро-чорних тонах зобразила дівчину, що схилила голову на коліна. "Я часто і сама так почуваюся", - прокоментувала місцева школярка свій малюнок.

Алан Маєр - художник із Берліна - відвідує Авдіївку вже не вперше

За словами Маєра, він цілком усвідомлює, що для місцевої молоді такі заходи є арт-терапією, яка так необхідна дітям, що зростають у таких складних умовах. "Уся небезпека цього місця, звісно, зрозуміла. Але страху перед поїздками сюди у мене вже немає. Я розумію, що чи станеться обстріл, чи ні, від мене не залежить. Але від мене залежить те, чим я можу поділитися з цими дітьми", - вважає Маєр. Від організованого фестивалю берлінський художник у захваті. "Попри усю божевільність цієї ідеї - такої Авдіївки я ще не бачив. Я навіть уявити до кінця собі такого не міг", - розказав DW Маєр.

"Молодь перевершила всі очікування"

Хореографиня з Берліна Ірина Полуніна, яка вперше в житті відвідала Донбас, протягом трьох тижнів проводила заняття з основ танцю для юних жителів Авдіївки. Полуніна родом з Одеси, проте вже майже 20 років мешкає у Німеччині, за її плечима 50 років викладання хореографії, серед її учнів - переможці найпрестижніших міжнародних конкурсів. "Перед поїздкою в Авдіївку у мене не було особливого уявлення про те, що я тут побачу. Не було й страху - бо мені вже стільки років, що й боятись нема чого", - з мудрою посмішкою пояснила Полуніна свій приїзд. За її словами, основною метою, яку вона ставила перед собою, не було навчання молоді танців - лише бажання прищепити любов до культури та мистецтва.

Фестиваль мистецтв в Авдіївці - свято творчості за кілька кілометрів від лінії фронту

Як розповіла DW хореографиня, минулого літа вона працювала з групою дітей з Донбасу під час літнього табору у Німеччині. Найбільше її вразило те, наскільки багато потенціалу у місцевої молоді, проте їм абсолютно не вистачає підтримки для його повноцінного розкриття. "За проведений тут час я зустріла доволі різних людей. Чимало зі старшого покоління ностальгують за минулим, проте діти є діти - за ними майбутнє", - додала Ірина Полуніна. Вона переконана, що саме через такі проекти, як цей фестиваль, і можливо розпочати необхідний рух уперед.

"З цими дітьми треба працювати. І працювати так: не чекати, що хтось прийде і щось зробить. А брати ініціативу у власні руки. Власне, тому і став можливий цей фестиваль", - схвально оцінила проведення мистецького заходу в Авдіївці хореографиня з Німеччини.

Хореографиня з Берліна Ірина Полуніна вже 50 років викладає хореографію. Тепер в її досвіді - майстер-класи в Авдіївці

"Ми мали мрію і втілили її в життя"

Ідея проведення фестивалю зародилася у родині Олексія та Світлани Савкевичів минулого літа. "Ми хотіли, щоб про Авдіївку почули щось позитивне і світле, а не лише виключно про запеклі бойові дії, що відбуваються навколо нашого міста", - кажуть Савкевичі у розмові з DW. Згодом до їхньої ініціативи приєдналися ще дві мешканки Авдіївки - Євгенія Васильєва з відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому міськради Авдіївки та Тетяна Переверзєва, директорка народного музею історії Авдіївки. Об'єднані одним бажанням ініціатори почали шукати можливості втілити свою мрію у життя. Спільними зусиллями вони підготували заявку та отримали фінансування від агенції США з міжнародного розвитку USAID.

До реалізації проекту долучилися школярі старших класів місцевих шкіл, а також волонтери та активісти з різних регіонів України. Загалом у фестивалі взяло участь близько 30 різних творчих колективів, а завершальний концерт фестивалю відвідало кілька сотень жителів Авдіївки та сусідніх населених пунктів.