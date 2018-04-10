 Голосніше за війну: фестиваль мистецтв у прифронтовій Авдіївці | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.04.2018
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Культура й стиль життя

Голосніше за війну: фестиваль мистецтв у прифронтовій Авдіївці

У прифронтовій Авдіївці на Донбасі відбувся великий фестиваль мистецтв за участі митців з Німеччини. Захід організувала ініціативна молодь Авдіївки за допомогою гранту зі США.

Прифронтову Авдіївку на два дні перетворили на мистецький ландшафт

Прифронтову Авдіївку на два дні перетворили на мистецький ландшафт

Літературні читання, театральні та художні майстерні, уроки хореографії та музичні виступи від провідних українських гуртів - в Авдіївці, що розташована у кількох кілометрах від лінії фронту на Сході України, 8-9 квітня пройшов мистецький фестиваль чималого масштабу. Головними організаторами події виступили самі жителі міста на Донеччині.

Ініціативна молодь Авдіївки зібрала молоді і професійні творчі колективи з усієї України. Одним з головних гостей фестивалю став український письменник Сергій Жадан, який виступив разом з музичною групою "Собаки".

На етапі підготовки до ініціаторів приєдналися обласна держадміністрація та місцева влада, міністерство культури України та кілька гуманітарних та благодійних організацій. Підтримали фестиваль і закордонні організації. Німеччина була представлена фондом "Heart for Ukraine", який останні два роки проводить літні арт-табори у Потсдамі для дітей з прифронтових міст України.

Виступ Сергія Жадана з Собаками в Авдіївці

Одним з головних гостей фестивалю став український письменник Сергій Жадан, який виступив разом з музичною групою "Собаки"

"Такої Авдіївки я й не уявляв"

Алан Маєр (Alan Meyer), художник з Берліна, протягом тижня в рамках фестивалю проводив майстер-класи для молоді Авдіївки, до яких могли долучитися усі охочі. Двері майстерні були відкриті як для тих, хто вже мав уявлення про основи живопису, так і для тих, хто лише тільки мріяв про свій перший малюнок.

Маєр не вперше відвідує Авдіївку з мистецькою місією. За його словами, у нього була можливість спостерігати за тим, як місцева молодь поступово змінювалась та ставала відкритішою до творчих експериментів. "Не можу сказати, що це було навчання. Ми радше просто малювали разом, а я лише спрямовував енергію у потрібний напрямок, - пояснив митець свій задум і додав: - Моя головна мета - дати молоді можливість розкритися, відкинути усі життєві турботи та відчути свободу і легкість за допомогою фарб".

У фінальний день фестивалю відбулася виставка картин, створених під час роботи художніх майстерень. Чимало робіт юних авдіївських художників стосувалися їхнього сьогодення. 14-річна Христина у сіро-чорних тонах зобразила дівчину, що схилила голову на коліна. "Я часто і сама так почуваюся", - прокоментувала місцева школярка свій малюнок.

Алан Маєр, художник із Берліна

Алан Маєр - художник із Берліна - відвідує Авдіївку вже не вперше

За словами Маєра, він цілком усвідомлює, що для місцевої молоді такі заходи є арт-терапією, яка так необхідна дітям, що зростають у таких складних умовах. "Уся небезпека цього місця, звісно, зрозуміла. Але страху перед поїздками сюди у мене вже немає. Я розумію, що чи станеться обстріл, чи ні, від мене не залежить. Але від мене залежить те, чим я можу поділитися з цими дітьми", - вважає Маєр. Від організованого фестивалю берлінський художник у захваті. "Попри усю божевільність цієї ідеї - такої Авдіївки я ще не бачив. Я навіть уявити до кінця собі такого не міг", - розказав DW Маєр.

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"Молодь перевершила всі очікування"

Хореографиня з Берліна Ірина Полуніна, яка вперше в житті відвідала Донбас, протягом трьох тижнів проводила заняття з основ танцю для юних жителів Авдіївки. Полуніна родом з Одеси, проте вже майже 20 років мешкає у Німеччині, за її плечима 50 років викладання хореографії, серед її учнів - переможці найпрестижніших міжнародних конкурсів. "Перед поїздкою в Авдіївку у мене не було особливого уявлення про те, що я тут побачу. Не було й страху - бо мені вже стільки років, що й боятись нема чого", - з мудрою посмішкою пояснила Полуніна свій приїзд. За її словами, основною метою, яку вона ставила перед собою, не було навчання молоді танців - лише бажання прищепити любов до культури та мистецтва.

Неподалік від місця проведення фестивалю проходить лінія фронту на Донбасі

Фестиваль мистецтв в Авдіївці - свято творчості за кілька кілометрів від лінії фронту

Як розповіла DW хореографиня, минулого літа вона працювала з групою дітей з Донбасу під час літнього табору у Німеччині. Найбільше її вразило те, наскільки багато потенціалу у місцевої молоді, проте їм абсолютно не вистачає підтримки для його повноцінного розкриття. "За проведений тут час я зустріла доволі різних людей. Чимало зі старшого покоління ностальгують за минулим, проте діти є діти - за ними майбутнє", - додала Ірина Полуніна. Вона переконана, що саме через такі проекти, як цей фестиваль, і можливо розпочати необхідний рух уперед.

"З цими дітьми треба працювати. І працювати так: не чекати, що хтось прийде і щось зробить. А брати ініціативу у  власні руки. Власне, тому і став можливий цей фестиваль", - схвально оцінила проведення мистецького заходу в Авдіївці хореографиня з Німеччини.

Хореографиня з Берліна Ірина Полуніна вже 50 років викладає хореографію

Хореографиня з Берліна Ірина Полуніна вже 50 років викладає хореографію. Тепер в її досвіді - майстер-класи в Авдіївці

"Ми мали мрію і втілили її в життя"

Ідея проведення фестивалю зародилася у родині Олексія та Світлани Савкевичів минулого літа. "Ми хотіли, щоб про Авдіївку почули щось позитивне і світле, а не лише виключно про запеклі бойові дії, що відбуваються навколо нашого міста", - кажуть Савкевичі у розмові з DW. Згодом до їхньої ініціативи приєдналися ще дві мешканки Авдіївки - Євгенія Васильєва з відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконкому міськради Авдіївки та Тетяна Переверзєва, директорка народного музею історії Авдіївки. Об'єднані одним бажанням ініціатори почали шукати можливості втілити свою мрію у життя. Спільними зусиллями вони підготували заявку та отримали фінансування від агенції США з міжнародного розвитку USAID.

До реалізації проекту долучилися школярі старших класів місцевих шкіл, а також волонтери та активісти з різних регіонів України. Загалом у фестивалі взяло участь близько 30 різних творчих колективів, а завершальний концерт фестивалю відвідало кілька сотень жителів Авдіївки та сусідніх населених пунктів. 
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