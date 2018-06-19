Голова Єврокомісії скликає неформальний саміт ЄС щодо біженців

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив, що лідери кількох європейських країн проведуть неформальні переговори з питання мігрантів. Ця зустріч має відбутися в неділю, 24 червня, напередодні саміту ЄС.

"Я скликаю неформальну робочу нараду з питань міграції та притулку, яка відбудеться в Брюсселі у неділю, щоб працювати з групою голів держав або урядів країн-членів, зацікавлених в пошуку європейського рішення", - повідомив Юнкер у середу, 20 червня, у Twitter. В його твіті були позначені представники Німеччини, Франції, Греції, Італії, Болгарії, Мальти, Австрії та Іспанії.

Свою присутність на зустрічі підтвердив канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz). "Неприємно, що в Німеччині виникла суперечка і немає єдиної позиції в уряді" щодо даного питання, зазначив він. Курц додав, що нарешті з'явилася політична воля знайти рішення цієї проблеми.

Нагадаємо, у ФРН триває внутрішньополітичний конфлікт через політику щодо біженців. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Очільник Християнсько-соціального союзу (ХСС) і за сумісництвом глава МВС Горст Зеехофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в Німеччину тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), утім, виступає за загальноєвропейське рішення цієї проблеми. Вона хоче ще до саміту ЄС досяги домовленості з іншими країнами Євросоюзу, щоб вже зареєстровані шукачі притулку були прийняті назад після відмови на німецькому кордоні, зазначає агентство dpa.