 Голова російської зовнішньої розвідки: справа Скрипаля - провокація Лондона і Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Голова російської зовнішньої розвідки: справа Скрипаля - провокація Лондона і Вашингтона

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін назвав справу Скрипаля провокацією американських і британських спецслужб.

Сергій Наришкін

Сергій Наришкін

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинуватив в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії розвідувальні служби США та Великобританії. "Навіть у справі Скрипаля, гротескній провокації, грубо влаштованій спецслужбами США та Великобританії, деякі європейські уряди не послідували сліпо за Лондоном і Вашингтоном, але натомість вирішили обережно розібратися у тому, що відбувається", - заявив Наришкін на VII Московській конференції з міжнародної безпеки у середу, 4 квітня.

DW.COM

60-ти російським дипломатам, висланим раніше зі США, заборонено протягом п'яти років в'їжджати до України. Причина - причетність до діяльності російських спецслужб, пояснюють у СБУ. (31.03.2018)

Російський президент Володимир Путін вбачає в реакції Заходу на справу екс-шпигуна Сергія Скрипаля "антиросійську кампанію", яка "розкручується" з високою швидкістю. (03.04.2018)

У цілому виступ Наришкіна був присвячений темі політичного світоустрою, в якому США є гегемоном, а інші країни перебувають у "системі васальної залежності", яка "повсюдно дає збій".

Нагадаємо, отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії призвело до серйозного погіршення відносин між Москвою та Лондоном. Останній прямо звинуватив Росію в причетності до інциденту, а глава МЗС Великобританії Борис Джонсон навіть вказав, що відповідальність за отруєння Скрипалів, "імовірно", несе сам Путін.

Наслідком справи Скрипаля стало вислання з Великобританії російських дипломатів. Демонструючи солідарність із Лондоном, до таких же кроків вдалася і велика кількість країн ЄС та Заходу. У Москві на вислання дипломатів країнами Заходу відповіли дзеркальними заходами. Там категорично заперечують будь-яку причетність Росії до інциденту зі Скрипалями.
Дивитись відео 01:52

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Співрозробник "Новачка": хімічний склад розкриває російське походження (21.03.2018)  

Також за темою

Großbritannien Untersuchungen zum Vergiftungs-Fall Salisbury

Справа Скрипаля: у Великобританії не встановили джерело походження отрути 03.04.2018

Британські експерти не змогли встановити "точне джерело походження" нервово-паралітичного газу, яким отруїли Сергія і Юлію Скрипалів. Встановлено було лише, що йдеться про "Новачок".

Giftanschlag auf Sergej Skripal in Salisbury

Справа Скрипаля: ОЗХЗ скликає екстрене засідання на вимогу Росії 03.04.2018

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проведе позачергове засідання через справу Скрипаля на вимогу Росії.

Russland Sergej Lawrow in Moskau

Лавров про справу Скрипаля: США і Великобританія забули про пристойність 02.04.2018

На тлі ситуації навколо справи про отруєння Сергія Скрипаля глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що відносини Росії з Великобританією та США гірші, ніж за часів "холодної війни", а заяви Лондона - негідні і неприйнятні.

Докладно

Уряд Терези Мей ще може переглянути механізми співпраці з ЄС

Справа Скрипаля та майбутнє Великобританії та ЄС

Справа Скрипаля як гальмівний механізм Brexit - чи це реалістично? 

Білий дім готує нові тарифи для китайських товарів

Тарифне протистояння: США оприлюднили нові мита проти КНР

Білий дім оприлюднив нові мита на 1300 китайських товарів. Китай негайно заявив про готовність до заходів у відповідь. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  