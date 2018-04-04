Голова російської зовнішньої розвідки: справа Скрипаля - провокація Лондона і Вашингтона

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинуватив в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії розвідувальні служби США та Великобританії. "Навіть у справі Скрипаля, гротескній провокації, грубо влаштованій спецслужбами США та Великобританії, деякі європейські уряди не послідували сліпо за Лондоном і Вашингтоном, але натомість вирішили обережно розібратися у тому, що відбувається", - заявив Наришкін на VII Московській конференції з міжнародної безпеки у середу, 4 квітня.

У цілому виступ Наришкіна був присвячений темі політичного світоустрою, в якому США є гегемоном, а інші країни перебувають у "системі васальної залежності", яка "повсюдно дає збій".

Нагадаємо, отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії призвело до серйозного погіршення відносин між Москвою та Лондоном. Останній прямо звинуватив Росію в причетності до інциденту, а глава МЗС Великобританії Борис Джонсон навіть вказав, що відповідальність за отруєння Скрипалів, "імовірно", несе сам Путін.

Наслідком справи Скрипаля стало вислання з Великобританії російських дипломатів. Демонструючи солідарність із Лондоном, до таких же кроків вдалася і велика кількість країн ЄС та Заходу. У Москві на вислання дипломатів країнами Заходу відповіли дзеркальними заходами. Там категорично заперечують будь-яку причетність Росії до інциденту зі Скрипалями.