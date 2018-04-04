 Голова ″Нафтогазу″ Коболєв назвав ″Північний потік-2″ троянським конем для ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Голова "Нафтогазу" Коболєв назвав "Північний потік-2" троянським конем для ЄС

Андрій Коболєв в інтерв'ю DW застеріг від загрози розколу в ЄС через спорудження "Північного потоку-2". Запуск газопроводу уможливить повномасштабний напад РФ на Україну, вважає він.

Голова правління національної компанії Нафтогаз України Андрій Коболєв

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв попереджає про майбутній розкол у Європі через газопровід "Північний потік-2"

Голова правління національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Андрій Коболєв назвав "троянським конем" для Євросоюзу проект газопроводу "Північний потік-2". Про це він заявив у ексклюзивному інтерв'ю програмі DW "Нємцова. Інтерв'ю", що повністю буде оприлюднене у вівторок, 10 квітня.

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За словами Коболєва, проект спорудження газопроводу "суперечить інтересам Європи". І саме це "Нафтогаз" наполегливо намагається пояснити своїм європейським партнерам. Якщо цей газопровід таки збудуть та введуть у експлуатацію, "європейцям згодом доведеться серйозно розплачуватися" за це, застеріг Коболєв. Ціною за запуск "Північного потоку-2" стане "розкол в Євросоюзі", вважає він.

На думку керівника "Нафтогазу", для досягнення цієї мети Москва застосує тактику "розділяй і володарюй". "Пан Путін подзвонить у Польщу і скаже: "Хочете отримувати дешевий газ, як отримує Німеччина? Якщо ви хочете отримати таку ж конкурентну перевагу, давайте заодно обговоримо й інші питання". Потім він подзвонить у Словаччину, в Угорщину та інші країни Центральної та Східної Європи. Так він і доб'ється розколу", - пояснив Андрій Коболєв.

Коболєв не виключає нападу РФ на Україну

Голова правління "Нафтогазу" також озвучив "гіпотезу" про те, чому Росія за допомогою "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" хоче звести до мінімуму транзит газу Україною. "Ми думаємо, що переводячи транзит з України куди-інде, Путін по суті розчищає шлях до повномасштабної військової операції, яка в підсумку призведе до того, що російські танки опиняться на східних кордонах таких країн, як Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія", - заявив він. На думку Коболєва, ймовірність такого розвитку подій "перевищує 50 відсотків у разі припинення транзиту".

Існування газового транзиту Україною робить таку повномасштабну агресію дуже витратною для РФ, зазначив він. "Є й інший, м'якший сценарій. Припинення транзиту Україною може допомогти Путіну виграти війну в економічному плані", - додав глава "Нафтогазу". За його оцінкою, такі дії Москви виллються Києву в три з гаком мільярди доларів та "десь між двома і трьома відсотками ВВП".
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Коболєв пояснив, чим "Північний потік-2" небезпечний для Європи (09.04.2018)
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