 Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2018
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Новини

Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наміри відправити спортивні команди на змагання у Токіо та Пекін, повідомив глава МОК.

Томас Бах (п) під час розмови з міністром спорту КНДР Кім Іль Гуком

Томас Бах (п) під час розмови з міністром спорту КНДР Кім Іль Гуком

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) у суботу, 31 березня, заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "точно" прагне участі його країни у майбутніх олімпійських змаганнях 2020 та 2022 років. У 2020 році Олімпійські ігри відбудуться у японській столиці Токіо, а в 2022 - зимова Олімпіада пройде у столиці Китаю Пекіні.

Державні медіа КНДР повідомляють, що Кім подякував Баху за "особливу увагу" МОК до північнокорейських спортсменів, які брали участь у Олімпіаді в Пхьончхані у Південній Кореї цього лютого. Кім наголосив, що "заморожені раніше відносини між Північчю та Півднем дочекалися сезону значної відлиги", яким "можна цілком завдячувати зусиллям МОК", інформує агенція dpa.

Як повідомлялось, зустріч Баха та Кіма відбулась у п'ятницю, 30 березня, в рамках триденного візиту Баха до Північної Кореї.

У зимовій Олімпіаді в Південній Кореї цього року взяли участь 22 спортсмени з КНДР, включно з 12 представницями спільної корейської хокейної команди.

  • Грандіозне шоуна церемонії відкриття зимової Олімпіади 2018

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Грандіозна церемонія відкриття

    За парадом країн-учасниць, урочистим підняттям олімпійського прапора та запаленням олімпійського вогню на стадіоні стежили понад 35 тисяч глядачів. Під час шоу організатори використовували технології доповненої реальності. Стадіон у Пхьончхані спеціально побудували до зимової Олімпіади.

  • Президент Південної Кореї Мун Чже Ін (ліворуч), віце-президент США Майк Пенс (у центрі), прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (праворуч) та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (вгорі) спостерігають з трибун за церемонією відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Високі гості на відкритті

    Президент Південної Кореї Мун Чже Ін (л), віце-президент США Майк Пенс (ц), прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (п) та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (вгорі) спостерігають з трибуни за церемонією відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.

  • Спортсмени двох корейських держав на зимовій Олімпіаді в Пхьончхані.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Дві Кореї разом

    Світлоблакитний силует Корейського півострова на білому тлі - під таким прапором разом пройшли спортсмени двох корейських держав. КНДР лише кілька тижнів тому погодилася брати участь в зимовій Олімпіаді в Пхьончхані. Це важливий сигнал послаблення напруженості у відносинах між Північною і Південною Кореєю.

  • Північнокорейські вболівальники на Зимовій Олімпіаді.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Потужна група підтримки з КНДР

    Рада Безпеки ООН дозволила урядовцям КНДР відвідати Південну Корею попри те, що їх внесено до санкційного списку. У складі делегації навіть є сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина - Кім Йо Ин. Вона є першою представницею родини Кіма, яка відвідує Південну Корею.

  • Німецька олімпійська збірна у Пхьончхані

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Німецька олімпійська збірна у Пхьончхані

    Німеччина відправила на Зимові Олімпійські ігри у Пхьончхан 153 спортсмени. У команді - 39 жінок і 94 чоловіки. До складу збірної увійшла, зокрема, семиразова чемпіонка світу з біатлону Лаура Дальмаєр (Laura Dahlmeier).

  • Українці на зимовій Олімпіаді 2018

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Українці на зимовій Олімпіаді

    Прапор України несла чемпіонка Олімпійських ігор, чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи з біатлону Олена Підгрушна. Українська збірна на зимовій Олімпіаді у Пхьончхані представлена 33 спортсменами у 9-ти видах спорту. Україна претендує на медалі в біатлоні та лижній акробатиці.

  • Росіяни під нейтральним прапором на Зимовій Олімпіади-2018 у Південній Кореї.

    Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея)

    Росіяни під нейтральним прапором

    Спортсменам з Росії, які довели у суді свою непричетність до допінгового скандалу, дозволили виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором. МОК дискваліфікував РФ з Олімпіади-2018 у Південній Кореї через систему вживання допінгу, яка підтримувалася на рівні держави. Загалом в Іграх беруть участь 168 спортсменів з РФ.

    Автор: Михайло Малий


  • Олімпійське село в південнокорейському Каннині

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    2018: Олімпійські ігри в Пхьончхані

    Олімпійські ігри - головна подія у світі спорту, до якої прикута увага уболівальників з усього світу. В останні роки за Олімпіадами уважно стежать не лише любителі спорту, але й екологи. За їхніми словами, підготовка до незабутніх спортивних видовищ завдає невиправної шкоди навколишньому середовищу.

  • Будівництво гірськолижної траси в Чонсоні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Вирубка лісів під гірськолижні траси

    Заради будівництва олімпійської гірськолижної траси в південнокорейському Чонсоні вирубали десятки тисяч дерев. Екологи забили на сполох: вік унікальних кам'яних берез складав понад 500 років, дерева слугували прихистком для рідкісних і таких, що перебувають під захистом, видів тварин. За іронією долі, у цьому районі навіть немає снігу - довелося використовувати штучний.

  • Гірські схили в Пхьончхані

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Якщо немає справжнього снігу

    На зимових Олімпійських іграх без снігу не обійтися. Якщо його немає, схили вкривають штучним снігом із снігометів, як, наприклад, у Пхьончхані. Цей регіон розташований на одній широті з Сицилією, гори тут невисокі, зими холодні, але безсніжні. Ідеальним для гірських лиж Пхьончхан назвати не можна.

  • Будівництво спортивного комплексу в Сочі перед Олімпійськими іграми

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Сочі-2014: Один суцільний будмайданчик

    За словами екологів, Олімпійські ігри в Сочі завдали більшої шкоди довкіллю, ніж будь-яка інша Олімпіада. Вирубка лісів, використання важкої техніки на території заповідників - весь регіон був перетворений не величезний будівельний майданчик. До обов'язків МОК входить захист навколишнього середовища, але в Сочі це нікого не цікавило, кажуть експерти.

  • Активіст-еколог Ольга Носковець

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Незаконне звалище

    Під час будь-якого будівництва накопичується сміття. Довкола Сочі виросли цілі гори щебеню, який, за словами активістів, просто вивозили в кар'єри і колишні природні заповідники. Відходи від будівництва олімпійських об'єктів скидали навіть до водоохоронних зон, які є джерелами питної води для Сочі.

  • Забруднена вода в бухті Гуанабара в Бразилії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Ріо-де-Жанейро - 2016: забруднена вода

    На літніх Олімпійських іграх у Бразилії спортсмени, які займаються водними видами спорту, побоювалися за своє здоров'я. Змагання з вітрильного спорту відбувалися у бухті Гуанабара, відмомій також як "вигрібна яма". Вода в бухті кишіла патогенними мікроорганізмами. Зараз, через півтора року після Олімпіади, тут мало що змінилося.

  • Смог у Пекіні

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Пекін - 2008: хмара смогу

    Результатом підготовки до літніх Олімпійських ігор у Пекіні стало жахливе забруднення повітря. В останні місяці перед початком Олімпіади головний стадіон міста тонув у густому мареві. Через смог неможливо було розгледіти верхні поверхи пекінських хмарочосів. Лікарі попереджали спортсменів про проблеми дихальних шляхів.

  • Діти купаються у затоці Одайба в Японії

    Зворотній бік медалі: Як Олімпійські ігри впливають на довкілля

    Токіо - 2020: зміни на краще?

    Наступні літні Олімпійські ігри відбудуться у Японії. У 2017 році була проведена перевірка якості води в затоці Одайба, де проходитимуть змагання з плавання і тріатлону. Дослідження виявили надзвичайно високу концентрацію бактерій. Організатори Олімпіади в Токіо вважають, що забруднюючі речовини потрапили у воду через велику кількість атмосферних опадів.

    Автор: Бріґітте Остерат, Марина Барановська, Наталія Мехед


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