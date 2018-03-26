Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) у суботу, 31 березня, заявив, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин "точно" прагне участі його країни у майбутніх олімпійських змаганнях 2020 та 2022 років. У 2020 році Олімпійські ігри відбудуться у японській столиці Токіо, а в 2022 - зимова Олімпіада пройде у столиці Китаю Пекіні.

Державні медіа КНДР повідомляють, що Кім подякував Баху за "особливу увагу" МОК до північнокорейських спортсменів, які брали участь у Олімпіаді в Пхьончхані у Південній Кореї цього лютого. Кім наголосив, що "заморожені раніше відносини між Північчю та Півднем дочекалися сезону значної відлиги", яким "можна цілком завдячувати зусиллям МОК", інформує агенція dpa.

Як повідомлялось, зустріч Баха та Кіма відбулась у п'ятницю, 30 березня, в рамках триденного візиту Баха до Північної Кореї.

У зимовій Олімпіаді в Південній Кореї цього року взяли участь 22 спортсмени з КНДР, включно з 12 представницями спільної корейської хокейної команди.

Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея) Грандіозна церемонія відкриття За парадом країн-учасниць, урочистим підняттям олімпійського прапора та запаленням олімпійського вогню на стадіоні стежили понад 35 тисяч глядачів. Під час шоу організатори використовували технології доповненої реальності. Стадіон у Пхьончхані спеціально побудували до зимової Олімпіади.

Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея) Високі гості на відкритті Президент Південної Кореї Мун Чже Ін (л), віце-президент США Майк Пенс (ц), прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (п) та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (вгорі) спостерігають з трибуни за церемонією відкриття зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані.

Церемонія відкриття зимової Олімпіади у Пхьончхані (фотогалерея) Дві Кореї разом Світлоблакитний силует Корейського півострова на білому тлі - під таким прапором разом пройшли спортсмени двох корейських держав. КНДР лише кілька тижнів тому погодилася брати участь в зимовій Олімпіаді в Пхьончхані. Це важливий сигнал послаблення напруженості у відносинах між Північною і Південною Кореєю.

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