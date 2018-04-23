Голова Бундестагу закликав створити армію Євросоюзу

Європейський Союз повинен посилити військову та оборонно-політичну співпрацю серед країн-членів, вважає голова Бундестагу Вольфґанґ Шойбле (Wolfgang Schäuble). На його думку, Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку й докладати більше зусиль у світовій політиці в цьому контексті. Таку заяву Шойбле озвучив у вівторок, 24 квітня, на конференції глав парламентів держав ЄС в естонському Таллінні.

Із огляду на комплексні загрози у глобалізованому світі Європа має шанс лише завдяки спільній зовнішній та безпековій політиці, підкреслив Шойбле. "На моє особисте переконання, нам потрібна європейська армія. Краще вчора, ніж завтра чи післязавтра", - цитує німецького політика інформагенція dpa.

За словами Шойбле, в безпековій та оборонній політиці ЄС "необхідне і реалістично можливе", як і раніше, різко розходяться. Водночас він зауважив, що після рішення про вихід Великобританії зі складу ЄС було зроблено значні кроки вперед. Прикладом цього голова Бундестагу назвав, зокрема, європейський оборонний союз PESCO (Permanent Structured Cooperation on security and defence, "постійна структурна співпраця з питань безпеки та оборони"). Створили його у 2017 році за рішенням глав МЗС та міністрів оборони 23-х держав-членів ЄС.

У рамках PESCO країни Євросоюзу добровільно зобов'язалися тісніше співпрацювати у сфері безпеки та оборони. Їхня мета - зробити ЄС гнучкішим та незалежнішим від США у сфері безпеки. Водночас генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що оборонні структури ЄС та НАТО мають доповнювати одне одного та не утворювати подвійні структури.