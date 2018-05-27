 Глобальний індекс миру: Світ стає дедалі менш мирним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Глобальний індекс миру: Світ стає дедалі менш мирним

Інститут економіки і миру оприлюднив щорічний звіт про стан миру у світі. У більшості регіонів планети спостерігається значне погіршення показників миролюбності. Україна в рейтингу - на 152-ій позиції зі 163-ьох країн.

Танки сирійської армії у Думі

Світ стає дедалі менш мирним - про це свідчать дані базованого в Австралії Інституту економіки і миру (IEP), який у середу, 6 червня, вдванадцяте оприлюднив щорічний Глобальний індекс миру (GPI). Впродовж чотирьох років поспіль показники миролюбності у світі погіршуються. "Має місце поступове зниження миролюбності  впродовж останнього десятиліття", -  сказав керівник IEP Стів Кіллелеа в інтерв'ю агентству Reuters.

За оцінками фахівців інституту, насильство коштувало світовій економіці в 2017 році 14,8 трильйона доларів США - приблизно по дві тисячі на кожного жителя планети.

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З огляду на зростання кількості криз та конфліктів канцлерка Німеччини Анґела Меркель обіцяє збільшення видатків на оборону. За її словами, видатки на рівні двох відсотків ВВП не є "поза межами уяви". (14.05.2018)

Вже вдруге за останні роки Україна у списку найменш мирних країн світу. Утім, дослідники відзначають покращення. В чому воно полягає? (01.06.2017)

На останньому 163-му місці у рейтингу країн - Сирія. Загалом Близький Схід та Північна Африка є найменш мирним регіоном на планеті, хоча в них і спостерігається тенденція до покращення ситуації. Україна і Росія перебувають на 152 і 154 місцях відповідно, тобто наприкінці рейтингу. Найбільш миролюбними країнами є Нова Зеландія, Ісландія, Австрія, Португалія і Данія. Хоча Європа в цілому залишається найбільш стабільним і мирним регіоном світу, показники миролюбності в країнах Європи також знизилися.

Загалом серед дев'яти регіонів, на які дослідники поділили світ, лише у трьох (Центральна Америка, Південна Азія, Близький Схід та Північна Африка) спостерігається незначна позитивна динаміка. Решта шість регіонів (Європа, Північна Америка, Південна Америка, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Африка на південь від Сахари, Росія та Євразія) демонструють помітне погіршення.

Серед чинників, врахованих дослідниками, окрім безпосередньої наявності внутрішніх чи зовнішніх конфліктів, також імпорт і експорт озброєнь, наявність ядерної зброї, кількість убивств, кількість ув'язнених, кількість внутрішньо переміщених осіб, витрати на оборону та інші фактори.

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Україна у десятці найменш мирних країн світу - дослідження (01.06.2017)

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Рівень тероризму в світі: Україна на 11-му місці (16.11.2016)

Посилання в інтернеті

http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/

Аудіо й відео до теми

Україна у десятці найменш мирних країн світу - дослідження (01.06.2017)  

Рівень тероризму в світі: Україна на 11-му місці (16.11.2016)  

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