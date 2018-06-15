Гламур на Чемпіонаті світу з футболу (відео)

На ЧС-2018 йдеться насамперед про спортивні досягнення. Але якби національні збірні порівнювали за стильністю, талантами та гламуром, хто б переміг?
Дзеркальце-дзеркальце, скажи, та всю правду покажи: хто найкрасивіша футбольна команда у світі? Ось топ-п'ятірка DW:
Українські цукерки компанії АВК рекламують Росію, а точніше ЧС-2018, у німецьких магазинах? На наборі "Матрьошка-сюрприз" з українською продукцією, який продається у ФРН, напис: "Смакують, як в Росії"... (15.06.2018)
"Хтось обов'язково зніме про це нову "Олімпію". А хтось інший обов'язково цей фільм відзначить", - Сергій Жадан, спеціально для DW. (13.06.2018)