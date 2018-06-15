Гламур на Чемпіонаті світу з футболу (відео)

ЧС-2018: хто із західних політиків не поїде на мундіаль до Росії

Чи варто світовим лідерам їхати на чемпіонат світу з футболу до РФ? Це стало складним питанням для політиків у багатьох країнах. Керівництво кількох країн справді вирішило утриматися від поїздки до Росії. (14.06.2018)