 Гламур на Чемпіонаті світу з футболу (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 18.06.2018

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Культура й стиль життя

Гламур на Чемпіонаті світу з футболу (відео)

На ЧС-2018 йдеться насамперед про спортивні досягнення. Але якби національні збірні порівнювали за стильністю, талантами та гламуром, хто б переміг?

Гламурний футбол

Гламурний футбол

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