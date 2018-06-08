 Глави МЗС ″нормандської четвірки″ обговорять місію ООН для Донбасу | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2018

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Політика й суспільство

Глави МЗС "нормандської четвірки" обговорять місію ООН для Донбасу

На зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії в Берліні 11 червня вперше йтиметься про ймовірну миротворчу місію ООН для Сходу України.

Глави МЗС нормандської четвірки на зустрічі в травні 2016 року

Глави МЗС "нормандської четвірки" на зустрічі в травні 2016 року

Вперше однією з головних тем переговорів міністрів закордонних справ у Берліні в понеділок, 11 червня, в так званому "нормандському" форматі (Німеччина, Франція, Україна та Росія) стане миротворча місія ООН для Сходу України. Про це повідомила у п'ятницю, 8 червня, офіційна представниця МЗС ФРН Марія Адебар (Maria Adebahr).

Три передумови для прогресу на Донбасі

МЗС Німеччини

МЗС Німеччини

Крім того, заявила вона, мова на зустрічі, як це було і раніше, піде про стан справ у реалізації мінських домовленостей та імпульси, що здатні прискорити цей процес. З точки зору офіційного Берліна, існують три головні передумови позитивних зрушень у справі врегулювання конфлікту на Сході України. "По-перше, це стабільне перемир'я, - перерахувала Адебар. - По-друге, відведення важких озброєнь. І, по-третє, прогрес на шляху реалізації мінських угод".

Стосовно ж місії "блакитних шоломів" для Донбасу, то в Берліні знають про наявність істотних розбіжностей між Москвою і Києвом щодо умов такої місії, її формату, повноважень, чисельності, мандату, а також зони відповідальності.

У понеділок міністри закордонних справ чотирьох країн, сказала Адебар, матимуть можливість викласти свої погляди з цього приводу та обмінятися думками. "А потім, ввечері, треба буде подивитися, чи є зрушення в цьому питанні, - додала вона, відповідаючи на питання кореспондента DW, - і які "гвинтики" слід підкрутити, щоб з'явилася можливість зблизити позиції".

Чи будуть "блакитні шоломи" на кордоні України та РФ?

DW.COM

Президент Франції Еммануель Макрон і президент РФ Володимир Путін заявили про підтримку Мінських домовленостей для врегулювання ситуації на Донбасі. Макрон визнав роль Росії в її "найближчому оточенні". (24.05.2018)

Запропонований у доповіді ООН формат розміщення миротворчої місії на Донбасі не зовсім відповідає мінським домовленостям, заявили в МЗС РФ. (15.02.2018)

На віллі "Борзіґ" в Берліні пройшла чергова зустріч у "нормандському форматі" глав МЗС ФРН, Франції, Росії та України. Про що ж вдалося домовитися цього разу - в репортажі DW. (11.05.2016)

Один із спірних моментів, зокрема, - вимога Києва надати "блакитним шоломам" повноваження з контролю над українсько-російським кордоном в зоні конфлікту. Представниця МЗС ФРН дала зрозуміти, що і німецький міністр вважає важливим допуск місії ООН до кордону.

"Це одне з питань, про які варто говорити, - заявила Адебар. - Позиція Німеччини полягає в тому, що така місія повинна бути ефективною і мати можливість добре працювати, щоб виконувати завдання, коло яких ще належить визначити".

Попередня зустріч міністрів в "нормандському" форматі відбулася майже півтора року тому - в лютому 2017 року. Нинішні переговори розпочнуться у понеділок о 18 годині 30 хвилин і будуть проходити, як це було і раніше, в гостьовому будинку МЗС Німеччини - віллі Борзіґ на березі Тегельского озера.

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Місія "блакитні шоломи": Росію схиляють до перемир'я на Донбасі (17.02.2018)

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