 Глави МЗС ″нормандської четвірки″ зустрінуться 11 червня в Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться 11 червня в Берліні

Переговори міністрів закордонних справ України, Росії, Німеччини та Франції 11 червня в Берліні мають стати першими після 16-місячної перерви. Раніше їх гальмувало небажання Росії брати участь.

Українські сили на позиціях на Донбасі (архівне фото)

Українські сили на позиціях на Донбасі (архівне фото)

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - зустрінуться 11 червня в Берліні. Про це повідомив у п'ятницю, 1 червня, очільника МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) на спільній прес-конференції з українським колегою Павлом Клімкіним у Маріуполі. "Мирний процес потребує негайного прогресу", - заявив Маас.

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Павло Клімкін зазначив, що основними темами зустрічі стане введення миротворчої місії ООН на Донбасі, а також звільнення українців, які перебувають в ув'язненні в Росії та непідконтрольній Києву території Донбасу і вважаються українською владою політв'язнями.

Мінські угоди були укладені ще 2015 року, проте відтоді про повне їх виконання так і не йшлося. Регулярно оголошувані перемир'я часто порушуються, про що говорять як сторони конфлікту, так і спостерігачі ОБСЄ. "Нормандська четвірка" була утворена задля пошуку політичного рішення конфлікту на найвищому рівні, проте через опір Москви у 2017 році зустрічі в такому форматі довгий час не проводился. Переговори 11 червня мають стати першими після 16-місячної перерви, додає агенція dpa. У травні глави держав та урядів з "нормандської четвірки" зустрілися у німецькому Аахені втрьох. Тоді під час зустрічі президентів України та Франції Петра Порошенка та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) були відсутні представники Росії.

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