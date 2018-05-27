Глави МЗС "нормандської четвірки" зустрінуться 11 червня в Берліні

Міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та Росії - зустрінуться 11 червня в Берліні. Про це повідомив у п'ятницю, 1 червня, очільника МЗС Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) на спільній прес-конференції з українським колегою Павлом Клімкіним у Маріуполі. "Мирний процес потребує негайного прогресу", - заявив Маас.

Павло Клімкін зазначив, що основними темами зустрічі стане введення миротворчої місії ООН на Донбасі, а також звільнення українців, які перебувають в ув'язненні в Росії та непідконтрольній Києву території Донбасу і вважаються українською владою політв'язнями.

Мінські угоди були укладені ще 2015 року, проте відтоді про повне їх виконання так і не йшлося. Регулярно оголошувані перемир'я часто порушуються, про що говорять як сторони конфлікту, так і спостерігачі ОБСЄ. "Нормандська четвірка" була утворена задля пошуку політичного рішення конфлікту на найвищому рівні, проте через опір Москви у 2017 році зустрічі в такому форматі довгий час не проводился. Переговори 11 червня мають стати першими після 16-місячної перерви, додає агенція dpa. У травні глави держав та урядів з "нормандської четвірки" зустрілися у німецькому Аахені втрьох. Тоді під час зустрічі президентів України та Франції Петра Порошенка та Еммануеля Макрона, а також канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) були відсутні представники Росії.