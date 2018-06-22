Глава Європарламенту: Проблема міграції не повинна розвалити ЄС

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні застерігає держави-члени Євросоюзу від проведення власної національної міграційної політики. У ЄС необхідно спільно вирішувати міграційні проблеми, вони не є завданням окремих держав, заявив Таяні в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke у суботу, 23 червня.

Міграція "не є суто німецькою проблемою", наголосив глава Європарламенту у світлі урядової кризи, яка виникла у Німеччині через міграційну політику, насамперед між канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel) та міністром внутрішніх справ Горстом Зеегофером (Horst Seehofer). Зеегофер має намір не пускати в Німеччину тих біженців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Натомість Меркель виступає за спільне європейське рішення цього питання.

У цьому зв'язку Таяні зауважив, що у питанні міграції необхідною є "європейська стратегія", і що це питання не повинно призвести до розпаду ЄС. "Якщо кожен член (ЄС - Ред.) керуватиметься лише власними інтересами, тоді єдності настане кінець", - попередив глава ЄП. Він висловився проти пропозиції Зеегофера щодо видворення мігрантів за національний кордон у тому разі, якщо вони вже були зареєстровані в іншій державі ЄС. Рішення цієї проблеми лежить за межами ЄС, а не всередині блоку, наголосив Таяні. "Ми повинні ефективно захищати зовнішні кордони. І ми повинні більше інвестувати в Африку, щоб боротись із причинами виникнення потоків біженців", - зазначив він.

Таяні також висловився за створення таборів для мігрантів за межами ЄС - в Албанії, Північній Македонії та Африці.

Нагадаємо, 28-29 червня відбудетсья саміт ЄС, присвячений серед іншого і названій проблемі. Утім, уже у неділю, 24 червня, лідери понад половини країн ЄС проведуть неформальні переговори з питання мігрантів. Спочатку планувалося, що у зустрічі візьмуть участь лише ті країни, які найбільше потерпають від кризи біженців. Однак наразі про свою участь заявили вже 16 країн ЄС.