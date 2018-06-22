Глава СБУ стверджує, що "російський слід" у справі Бабченка "вже є"

Більшість осіб зі списку журналістів і громадських активістів, які нібито можуть стати жертвами на замовлення спецслужб РФ ("список 47") та про яких стало відомо в рамках розслідування справи журналіста Аркадія Бабченка, наразі перебувають під цілодобовою охороною. Про це у понеділок, 25 червня, заявив глава Служби безпеки України (СБУ) Василь Грицак.

"Щодо тих людей, які звернулися по гарантування безпеки, то мені некоректно буде називати кількість тих людей, але значна частина зі "списку 47" перебуває під цілодобовою охороною", - повідомив Грицак.

Щодо розслідування справи Бабченка глава СБУ повідомив, що воно відбувається "надзвичайно активно". "Я переконаний, що найближчим часом ми зможемо повідомити дуже багато цікавих деталей. Я розумію, що від нас усі очікують підтвердження, так би мовити, "російського сліду". Я обіцяю вам: цей слід уже є, і ми вам про нього розповімо", - пообіцяв глава СБУ.

Як повідомлялося, ввечері 29 травня спочатку ЗМІ, а потім і представники влади України повідомили про вбивство російського журналіста Бабченка, який з 2017 року працював на телеканалі ATR у Києві. Наступного дня глава СБУ Василь Грицак заявив, що інформація про "вбивство" Бабченка була частиною спецоперації українських правоохоронців, спрямованої на запобігання замаху на журналіста, а сам Бабченко вийшов до присутніх на брифінгу представників ЗМІ.

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про список із 47 потенційних жертв в Україні, яких нібито мав намір усунути організатор замаху на Бабченка. Підозрюваний в організації замаху на Бабченка - український бізнесмен Борис Герман - був взятий під варту.