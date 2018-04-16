Глава Пентагону звинуватив Дамаск у затримці роботи інспекторів ОЗХЗ

Міністр оборони США Джеймс Меттіс покладає на Дамаск відповідальність за перешкоджання роботі інспекторів з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Про це він заявив у середу, 18 квітня, інформує агенція Reuters.

"Ми знаємо про затримку в роботі делегації, яку спричинив режим (Башара Асада. - Ред.), і ми так само знаємо, до яких заходів вони вдавалися раніше аби приховати свої дії з використанням хімічної зброї", - заявив Меттіс. За його словами, Дамаск намагається використати час після атаки, аби прибрати докази застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, що 18 квітня ОЗХЗ вирішила відкласти початок розслідування щодо ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума. Рішення пов'язане з несприятливою безпековою ситуацією в місті, про що заявили в Департаменті безпеки Організаціїї Об'єднаних Націй (ДБ ООН), офіцери якого мають гарантувати безпеку експертів ОЗХЗ.

Голова ОЗХЗ заявив, що дозволить проведення розслідування лише за умови встановлення безпечної ситуації, а також якщо інспектори отримають безперешкодний доступ до потрібних місць.