 Глава Пентагону звинуватив Дамаск у затримці роботи інспекторів ОЗХЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Глава Пентагону звинуватив Дамаск у затримці роботи інспекторів ОЗХЗ

Глава Пентагону Джеймс Меттіс закидає сирійському уряду перешкоджання розслідуванню хімічної атаки в Думі та намагання приховати докази.

Джеймс Меттіс

Джеймс Меттіс вважає, що Дамаск хоче приховати докази атаки в Думі

Міністр оборони США Джеймс Меттіс покладає на Дамаск відповідальність за перешкоджання роботі інспекторів з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Про це він заявив у середу, 18 квітня, інформує агенція Reuters.

DW.COM

Місія Організації із заборони хімічної зброї не змогла розпочати розслідування щодо хімічної атаки в сирійській Думі через обстріли та вибухи. (18.04.2018)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що Сирія за підтримки Росії намагається приховати факти щодо хімічної атаки в сирійському місті Дума. (16.04.2018)

"Ми знаємо про затримку в роботі делегації, яку спричинив режим (Башара Асада. - Ред.), і ми так само знаємо, до яких заходів вони вдавалися раніше аби приховати свої дії з використанням хімічної зброї", - заявив Меттіс. За його словами, Дамаск намагається використати час після атаки, аби прибрати докази застосування хімічної зброї.

Нагадаємо, що 18 квітня ОЗХЗ вирішила відкласти початок розслідування щодо ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума. Рішення пов'язане з несприятливою безпековою ситуацією в місті, про що заявили в Департаменті безпеки Організаціїї Об'єднаних Націй (ДБ ООН), офіцери якого мають гарантувати безпеку експертів ОЗХЗ.

Голова ОЗХЗ заявив, що дозволить проведення розслідування лише за умови встановлення безпечної ситуації, а також якщо інспектори отримають безперешкодний доступ до потрібних місць.

  • Дональд Трамп

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Звернення Трампа до нації

    Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації у ніч на суботу, 14 квітня, оголосив про початок ударів по Сирії.

  • Винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Три об'єкти атак

    Цілями ударів стали три об'єкти, пов'язані з хімічною зброєю, відзначив очільник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Джозеф Данфорд. Це науково-дослідний центр під Дамаском, ймовірний склад хімічної зброї поблизу міста Хомс і командний пункт, розташований неподалік від складу.

  • Глава Пентагону Джеймс Меттіс

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Жорсткіший удар

    Глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що цього разу удар союзників по режиму Асада був жорсткішим, ніж американська атака в квітні 2017 року. За його словами, по цілях у Сирії було випущено вдвічі більше ракет. Минулого року американці використали 59 ракет "Томагавк" під час удару по сирійській військовій авіабазі Шайрат.

  • Ракетний удар по Сирії

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Кілька потерпілих

    Сирійське інформаційне агентство SANA назвало удари по Сирії "жахливим порушенням міжнародного права і демонстрацією неповаги до законів". За його даними, війська сирійської ППО збили 20 ракет, а внаслідок ударів постраждали кілька мирних жителів.

  • Тереза Мей

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Відповідно до національних інтересів Великобританії

    Прем'єрка Великобританії Тереза Мей, коли оголосила про початок ударів по Сирії, відзначила, що це рішення відповідає національним інтересам її країни. Вона також наголосила, що йдеться не про втручання у громадянську війну чи зміну режиму, а про цілеспрямований удар, що не призведе до ескалації напруги в регіоні.

  • сирійський винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Російські об'єкти не постраждали

    Ракети США та їхніх союзників не потрапили в зону відповідальності підрозділів російських ППО, що прикривають об'єкти в Тартусі й Хмеймімі, заявили в міноборони РФ.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Дамаск перетнув "червону лінію"

    "Хіматака в сирійській Думі, де загинули десятки людей, стала перетином "червоної лінії", - заявив президент Франції Еммануель Макрон, коли оголошував про наказ військовим почати удари по Сирії.

  • Французький винищувач

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Хто і як завдавав ударів

    США завдали ударів не менше ніж з одного корабля та одного бомбардувальника В-1B у Червоному морі. Великобританія задіяла чотири бойових літаки Tornado GR4 Королівських ВПС, а Франція - винищувачі Rafale, які стартували з британської бази на Кіпрі.

  • Анґела Меркель

    Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

    Канцлерка Німеччини підтримала атаку

    Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що схвалює удар по військових об'єктах сирійського президента Башара Асада й назвала його необхідною та відповідною дією.


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Захід відповів на ймовірну хіматаку ударом по Сирії

США, Великобританія та Франція відповіли на ймовірну хіматаку в сирійському місті Дума ракетними ударами по військових об'єктах Асада. (14.04.2018)  

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