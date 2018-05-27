 Глава МЗС ФРН чекає від України подробиць щодо ″справи Бабченка″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2018

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Новини

Глава МЗС ФРН чекає від України подробиць щодо "справи Бабченка"

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас очікує, що Україна надасть додаткову інформацію щодо інсценування вбивства журналіста Бабченка. Про це він сказав перед початком візиту до Києва.

Гайко Маас відвідає і Київ, і Донбас

Гайко Маас відвідає і Київ, і Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) очікує, що Україна надасть інформацію для роз'яснення ситуації з інсценуванням вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка в Києві. "Ця справа викликає багато запитань", - заявив Маас перед початком дводенного візиту до України у четвер, 31 травня. "Очікую, що сьогодні увечері в Києві отримаю всю інформацію, щоб дати власну оцінку тому, що трапилося", - зазначив глава МЗС ФРН.

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Журналісти з різних країн та "Репортери без кордонів" критикують спецоперацію СБУ з інсценування смерті Аркадія Бабченка від рук найманого вбивці. (30.05.2018)

Спочатку "смерть", а потім "воскресіння" журналіста Аркадія Бабченка викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Дехто у захваті від спецоперації СБУ, для інших - це компрометація владою самої себе. (31.05.2018)

"Варто радіти тому, що Бабченко живий", - сказав Маас. Водночас він наголосив, що якою б химерною не видавалася ця справа, гіркою правдою є те, що у регіоні та по всьому світу журналісти зазнають насильства та стають жертвами вбивств. 

Маас під час візиту до України відвідає і Київ, де проведе зустрічі з керівництвом держави, і східну її частину, поблизу зони збройного конфлікту, де запланована зустріч зокрема із спостерігачами ОБСЄ. Міністр зазначив, що нині час продовжити докладати зусилля міжнародної спільноти задля мирного вирішення ситуації на Донбасі.

Він розраховує, що за допомогою переговорів може бути досягнутий прогрес щодо реалізації мінських угод. Першим кроком, на думку Мааса, має стати нова зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки": України, Німеччини, Франції та Росії, зазначає прес-служба МЗС ФРН. 

 

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