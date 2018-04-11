Глава МЗС ФРН: Хіматака в Сирії не може залишитись без наслідків

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) вимагає від міжнародної спільноти об'єднаної реакції на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі. "Те, що сталось там, не може лишитись без наслідків", - заявив він у п’ятницю, 13 квітня, під час візиту до Брюсселя.

Він також висловив підтримку французькій позиції, заявивши, що "ті, хто використовує там хімічну зброю в обхід міжнародного права, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності".

За його словами, важливо, щоб "західна спільнота діяла разом", що, у тому числі, означає "посилення тиску на Росію", яка підтримує режим сирійського правителя Башара Асада.

З огляду на можливі військові дії проти Сирії, Маас назвав розумним кроком спільну координацію дій між США, Великобританією та Францією. На його думку, це є ознакою відповідального відношення для запобігання ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про те, що Німеччина відхиляє можливість участі у ймовірному військовому ударі у Сирії. Президент США Дональд Трамп зараз консультується із союзниками щодо можливих дій в Сирії. Президент Франції Еммануель Макрон пригрозив завдати удару по "хімічних об'єктах" сирійського правителя.

Як повідомлялося, за інформацією гуманітарних організацій, в ніч на 7 квітня вертоліт скинув бочкову бомбу з хімікатами над сирійським містом Дума. За цими даними, загинули десятки людей, сотні - звернулися до лікарень. Більшість постраждалих мирних жителів - жінки і діти, відзначають активісти. Росія та Сирія заперечують інформацію про хімічну атаку.