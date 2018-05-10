 Глава МЗС ФРН песимістично оцінює перспективи німецького бізнесу в Ірані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2018
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Новини

Глава МЗС ФРН песимістично оцінює перспективи німецького бізнесу в Ірані

Німеччина не зможе захистити німецькі компанії від ризиків американських санкцій проти Ірану, заявив очільник МЗС Німеччини. США мають намір закрити доступ на свій ринок всім, хто буде торгувати з Тегераном.

Гайко Маас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас (Heiko Maas) песимістично оцінив шанси німецьких компаній на продовження бізнесу в Ірані після виходу США з ядерної угоди з Тегераном. Про це Маас заявив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag, опублікованому в неділю, 13 травня.

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"Я не бачу простого рішення щодо того, як захистити компанії від ризиків, пов'язаних з американськими санкціями", - зазначив Маас. За його словами, наразі на переговорах європейських країн - учасників ядерної угоди йдеться про те, чи можлива взагалі подальша торгівля з Іраном.

США мають намір моментально вводити санкції проти будь-яких зарубіжних компаній, які будуть вести бізнес з Іраном. Для фірм, які вже працюють в Ірані, передбачений термін від трьох до шести місяців для припинення бізнесу. Інакше їм буде закритий доступ на ринок США.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у вівторок, 8 травня, оголосив, що його країна вийде з ядерної угоди з Іраном. Відповідний меморандум він підписав у Білому домі. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч своїм обіцянкам, продовжує розробляти ядерну зброю. Європейські країни, в тому числі Франція, Німеччина і Великобританія розкритикували рішення США.

Укладена влітку 2015 року угода передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою атомну програму в обмін на скасування економічних санкцій. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), яке регулярно звітує про виконання Іраном угоди, поки що постійно підтверджувало, що країна дотримується взятих на себе в рамках домовленостей зобов'язань.
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