Глава МЗС ФРН очікує на внесок Росії до миру в Україні й Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у суботу, 21 квітня, перед відбуттям на зустріч глав МЗС країн Великої сімки (G7) у Торонто анонсував її головні теми: кризи у Сирії та на Сході України. Він наголосив, що для їхнього вирішення потрібні "потужні міжнародні інститути та відкритий діалог", повідомляє агенція новин dpa.
Маас наполягає на тому, що Росія має зробити конструктивний внесок до мирного процесу в Сирії, де під егідою ООН має бути знайдене "негайне політичне рішення". Наразі його колеги за ЄС не висловилися за приєднання до США у питанні запровадження економічних санкцій щодо РФ через її дії в Сирії. Маас своєю чергою раніше зазначав, що конфлікт у Сирії "не може бути вирішений без Росії".
На початку квітня президент України Петро Порошенко та Гайко Маас обговорили перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Вони зійшлися на тому, що миротворці повинні розміщуватися на всій непідконтрольній Києву території Донбасу, включаючи ділянку українсько-російського кордону.
Саміт лідерів G7 2018 року, який відбудеться у квебекському Шарлевуа у червні, у фокусі матиме права жінок та досягнення гендерної рівноправності. Це раніше анонсував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Оттава за принципом ротації головує упродовж року в об'єднанні, до якого також входять Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Японія.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G20: Найпотужніші економіки
Зустрічі Великої двадцятки є неформальними, проте ухвалені на них рішення мають значний вплив. 20 провідних економік світу виробляють майже 90 відсотків світового валового продукту. Тож вони визначають глобальну торгівлю, розвиток і зміну клімату. Дві третини населення планети живе та працює у країнах G20 - "клубі", створеному за ініціативи Великої сімки.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G7: Вхід лише для обраних
Неформальний клуб з семи провідних розвинених країн світу утворився ще в 1970-х роках. У 1997-му до нього увійшла Росія, перетворивши клуб на G8, але у 2014-му її виключили через агресію проти України. Майже кожен десятий на планеті мешкає у країнах Великої сімки, які створюють близько третини ВВП світу та продукують близько чверті парникових газів. На форумах вони консолідують свої позиції.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G8: Коротка історія Великої вісімки
Росія протрималася у клубі великих держав 16 років - з 1997-го до 2014-го. Після анексії українського Криму Москву виключили з неформального форуму. Утім, за десять років до цього "вісімку" часто розширювали до формату G8+5, додаючи країни зі швидкими темпами розвитку економіки - Бразилію, Китай, Індію, Південну Африку та Мексику (на мапі позначені сірим).
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G10: Світові кредитори
11 високорозвинених демократій - США, Італія, Японія, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Швеція та пізніше долучена до них Швейцарія - у рамках Міжнародного валютного фонду (МВФ) утворюють так звану Групу десяти, G10. Вона може кредитувати МВФ у разі потреби для виділення додаткових позик країнам, у яких є проблеми з балансуванням держбюджету.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G15: Співпраця півдня з півднем
15 країн, що розвиваються, вирішили посилити свій вплив на світову політику та у 1989 році заснували Групу 15-ти. Сьогодні до неї входить уже 17 держав, у яких загалом мешкає більше двох мільярдів людей. Розташовані переважно в регіоні екватора та Південної півкулі, ці країни прагнуть також до тіснішої співпраці заради сприяння розвитку та економічному зростанню.
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Влада, гроші, вплив: скільки є у світі G-об'єднань?
G77: Клуб бідних
Із початкової групи 77 країн, що розвиваються, "клуб бідних" розрісся до 134 членів. Єдина європейська країна там - Боснія і Герцеговина. З 1960-х років завданням об'єднання є боротьба з економічною відсталістю та посилення міжнародної співпраці. Вплив більшості з них на світову політику порівняно незначний. Найбільші члени G77, зокрема Китай та Індія, представлені також у G20.
Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов