Глава МЗС ФРН очікує на внесок Росії до миру в Україні й Сирії

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) у суботу, 21 квітня, перед відбуттям на зустріч глав МЗС країн Великої сімки (G7) у Торонто анонсував її головні теми: кризи у Сирії та на Сході України. Він наголосив, що для їхнього вирішення потрібні "потужні міжнародні інститути та відкритий діалог", повідомляє агенція новин dpa.

Маас наполягає на тому, що Росія має зробити конструктивний внесок до мирного процесу в Сирії, де під егідою ООН має бути знайдене "негайне політичне рішення". Наразі його колеги за ЄС не висловилися за приєднання до США у питанні запровадження економічних санкцій щодо РФ через її дії в Сирії. Маас своєю чергою раніше зазначав, що конфлікт у Сирії "не може бути вирішений без Росії".

На початку квітня президент України Петро Порошенко та Гайко Маас обговорили перспективи розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Вони зійшлися на тому, що миротворці повинні розміщуватися на всій непідконтрольній Києву території Донбасу, включаючи ділянку українсько-російського кордону.

Саміт лідерів G7 2018 року, який відбудеться у квебекському Шарлевуа у червні, у фокусі матиме права жінок та досягнення гендерної рівноправності. Це раніше анонсував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Оттава за принципом ротації головує упродовж року в об'єднанні, до якого також входять Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Японія.